Najiščekivaniji filmovi i serije u sljedećoj godini

Na kraju svake godine IMDb objavljuje listu najiščekivanijih novih filmova i serija koje ljudi jedva čekaju da pogledaju sljedeće godine, a spisak onoga što nas čeka u 2022. poprilično je dugačak.

Filmovi i serije koje nam donosi predstojeća godina:

The Batman

S Robertom Patinsonom, Zoe Kravic, Kolinom Farelom i drugima u glavnim ulogama, novi Betmen prati Brusa Vejna u njegovoj drugoj godini borbe protiv kriminala. U ovom filmu progoni Ridlera, serijskog ubicu koji se okomio na elitu Gotam Sitija. Betmen je prisiljen da sklopi nove saveze kako bi doveo pravdu u svoj grad.

Scream

25 godina nakon što je niz brutalnih i užasnih ubistava šokirao Vudzboro, novi dio Vriska prati ubicu koji nosi kultnu masku Goustfejsa i progoni grupu tinejdžera. Dio glumačke ekipe čine i neka dobro poznata lica poput Kortni Koks, Neve Kempbel, Dejvida Argetea i drugih.

Thor: Love and Thunder

Radnja filma nastavlja se nakon što smo Tora posljednji put vidjeli u Endgejmu. Iako još nema puno pojedinosti o zapletu, znamo da će se Natali Portman vratiti kao Džejn Foster i da će preuzeti ulogu "Mighty Thora" iz stripova. Takođe, pojaviće se Čuvari galaksije, a Kristijan Bejl je dobio ulogu Gora.

Top Gun: Maverick

Tom Kruz vraća se kao Maverik u nastavku originalnog Top Gana iz 1986. Film će pratiti Pitera Maverika Mičela dok nastavlja da služi kao jedan od najboljih mornaričkih pilota i trenira novu klasu mladih nada.

Killers of the Flower Moon

U režiji Martina Skorsezea, film prati članove plemena Osidž u SAD-u koji su šokantno ubijeni pod misterioznim okolnostima 1920-ih. Radnja prati istragu FBI nakon ubistava, u koje je uključen Džej Edgar Huver. Glumačku postavu čine Leonardo Dikaprio, Robert De Niro, Džesi Plemons i Lili Gledstoun.

Jurrassic world: Dominion

Smješten u razdoblje četiri godine nakon događaja u filmu Svet iz doba Jure: Pad kraljevstva, ovaj film počinje prodajom genetski modifikovanih dinosaurusa na aukcijama širom svijeta. Kris Prat i Brajs Dalas Hauard vraćaju se kao Oven i Kler, a pridružiće im se i originalne zvijezde Sem Nil, Laura Dern, Džef Goldblum i drugi.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness

Nakon događaja u "Spider-Man: No Way Home", Doktor Strendž se sada nosi s najvećom prijetnjom do sada: multiverzumom. Budući da neizrecivo zlo sada ulazi u naš svijet, Doktor Strendž traži pomoć Vande Maksimof.

Mision impossible 7

Tom Kruz se vraća kao Itan Hant u sedmom dijelu Nemoguće misije.

Uncharted

Sniman na osnovu serije najprodavanijih video-igara, film prati Nejtana Drejka, koji odlazi u potragu za blagom zajedno sa Salijem Salivanom.

Dvojac nastoji da otkrije "najveće blago nikad pronađeno" i takođe prati tragove koji bi mogli da dovedu do Nejtanovog davno izgubljenog brata.

The Flash

Film prati Berija dok putuje u prošlost kako bi pokušao da spriječi ubistvo svoje majke. Naravno, to dovodi do neželjenih posljedica na vremensku liniju kakvu poznajemo.

House of the Dragon

Serija je smještena 200 godina prije događaja iz Igre prestola. "House of the Dragon" ispričaće priču o Targarjenima i objasniti kako su od najmoćnije kuće postali porodica koja je na kraju sve izgubila.

The Lord of The Rings

Radnja serije smještena je hiljadama godina prije one u filmovima Hobit i Gospodar prstenova, a odvešće gledaoce u vrijeme kad su se kovale velike sile, a kraljevstva uzdizala do slave i propadala.

Pam & Tommy

Sa Lili Džejms i Sebastijanom Stanom u glavnim ulogama, film prati burnu vezu između Pamele Anderson i Tomija Lija nakon neovlašćenog objavljivanja video snimka njihovog seksualnog odnosa, koji je nastao tokom njihovog medenog mjeseca.

The Sandman

Zasnovan na omiljenoj seriji stripova Nila Gejmana, Sendmen će ispričati priču o "Morpheusu/Dreamu", kralju snova i jednom od sedam Beskrajnih. Godine 1916. Morfeusu je zarobljen tokom obreda i nakon što je držan u zatočeništvu 105 godina, konačno je pobjegao. Sada namjerava da uspostavi red u svom kraljevstvu Snova. Tom Sturidž glumi Morfeusa uz Gvendolin Kristi kao Lucifer.

The Last of Us

Zasnovan na omiljenoj seriji video-igara, film se odvija 20 godina nakon što je moderna civilizacija uništena. Serija prati Džoela, koji je angažovan da prokrijumčari 14-godišnju Eli iz karantinske zone. Ono što počinje kao mali posao ubrzo postaje brutalno i srceparajuće putovanje.

Obi-Wan Kenobi

Juan Mekgregor će ponoviti svoju ulogu legendarnog Džedaja. Serija će pratiti Obija-Vana dok pazi na Luka Skajvokera koji se nalazi na Tatooineu. Smješten oko 10 godina nakon Osvete Sita, saznaćemo još više o Obiju-Vanu i Dartu Vejderu, koga će ponovno glumiti Hajden Kristensen.

She-Hulk

Tatjana Maslani će tumačiti lik Dženifer Volters, zvanu She-Hulk, u ovoj najnovijoj Marvel seriji, a takođe ćemo vidjeti više Marka Rafala kao Brusa Banera, koji je njen rođak.

Ms. Marvel

Serija priča priču o Kamali Kan, koja je velika obožavateljka Osvetnika, posebno Karol Denvers, kapetankeMarvel. Kamala se neprestano bori da se uklopi dok ne stekne sopstvene moći.

Peacemaker

Džon Kina ponavlja svoju ulogu iz Odreda otpisanih, Džejmsa Gana. Serija će istražiti kako je Gan postao čovjek koji koristi svoju snagu da povrati mir i kontrolu, bez obzira na to koliko ljudi mora da ubije da bi to postigao.

Moon Knight

S Oskarom Isakom u glavnoj ulozi,film prati Marka Spektora, koji pati od poremećaja disocijativnog identiteta. Mark je iznenada uvučen u smrtonosni rat bogova sa svojim višestrukim identitetima.