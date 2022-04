Netfliksov dokumentarac postao hit - film o misterioznoj smrti kralja kriptovaluta

Dokumentarni film "Trust No One: The Hunt for the Crypto King" nalazi se na drugom mjestu najgledanijih sadržaja na Netfliksu, odmah iza "Bridgertona".

Nakon zapaženog uspjeha "The Tinder Swindlera", Netfliks gledaocima donosi još jednu priču o mogućoj obmani te istražuje teoriju prema kojoj je Geri Koten, direktor i osnivač QuadrigeCX, nekad najveće kriptomjenjačnice u Kanadi, lažirao svoju smrt. Koten je tokom posjete Indiji u decembru 2018. godine primljen u bolnicu, gdje je, navodno, umro od srčanog udara.

Koten je u svom posjedu imao lozinke korisnika iza kojih se nalazilo čak 190 miliona dolara, stoga nije čudno što je njegova iznenadna smrt izazvala sumnje. Dokumentarac propituje moguća objašnjenja iza Kotenove misteriozne smrti te iznosi potencijalne teorije.

Neke od tih teorija su da je Koten lažirao smrt i pobjegao s novcem korisnika ili da ga je otrovala supruga Dženifer Robertson, koja je bila uz njega u vrijeme smrti. Novinari i stručnjaci daju svoju analizu događaja, a korisnici se udružuju i započinju detektivsku istragu kako bi razjasnili pozadinu priče.

Mladi preduzetnik je firmu za kupovinu i prodaju kriptovaluta osnovao 2013. godine, a 2017. kroz Kvadrigu (Quadriga) su prošle velike sume novca. Sljedeće godine vrijednost bitkoina počela je da pada, a korisnici Kvadrige su počeli da se žale na sporost i nemogućnost povlačenja novca.

Istinitost informacija o smrti "kralja kriptovaluta" dovodi se u pitanje i zbog niza neobičnih okolnosti vezanih uz Kotenov tragični kraj. Na Kotenovoj smrtovnici, tvrdi se, njegovo je ime napisano pogrešno, a dva mjeseca prije njegove smrti, bivši direktor kompanije koja je vodila bolnicu u kojoj je Koten preminuo optužen je za finansijsku prevaru.

