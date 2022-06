"Netflixova" serija "Squid Game" postaje rijaliti šou

Samo nekoliko dana nakon što je potvrđeno da korejska hit serija "Squid Game" dobija drugu sezonu, iz "Netflixa" su objavili da će ona postati i rijaliti šou, i to "najveće rijaliti takmičenje do sada".

Šou pod nazivom "Squid Game: The Challenge" obuhvataće 456 učesnika koji će se takmičiti za sumu od 4,56 miliona dolara, što je oko 4,3 miliona evra. Takmičari će proći kroz niz igara inspirisanih prvom sezonom popularne serije, uz nekoliko dodataka, koje su sve osmišljene da provjere njihove strateške sposobnosti i pokažu ko je spreman na saveze, a ko jedva čeka da izbaci nekog drugog.

Naravno, za razliku od popularne serije, učesnici neće stradati, već ukoliko izgube, odlaze kući praznih ruku. Prijave za ovaj šou već su otvorene, a mogu se prijaviti ljudi iz svih krajeva svijeta. Još nije poznato kada će se novi rijaliti šou moći pogledati na "Netflixu", ali je sigurno kako će privući veliki broj gledalaca.

"Netflixova" horor serija "Squid Game" o izmišljenoj nasilnoj igri u kojoj se takmičari bore za 30 miliona dolara osvojila je sve, te tako prošle godine vrlo brzo postala najgledanija serija na tom streaming servisu.

Svaka epizoda serije "Squid Game" donosi krvavo nasilje, a producenti su tradicionalne igre poznate svima pretvorili u borbu za preživljavanje, stoga će biti zanimljivo gledati kako će igre biti koncipirane u novom rijalitiju.

Kriterijumi za takmičare

Prvi uslov za prijavu je da takmičari imaju minimalno 21 godinu, bez obzira na to iz koje zemlje dolaze. Takođe, treba da znaju engleski jezik te budu slobodni za snimanje koje je predviđeno za narednu godinu, a trajaće četiri sedmice. Inače, broj 456 nije odabran slučajno. Isti broj takmičara nalazi se i u seriji, a pretpostavlja se kako će i igre u kojima učestvuju biti stvarane po uzoru na poznate dječje igre, baš kao u radnji serije.

Inspiracija?

Nakon prikazivanja serije "Squid Game", mnogi su uočili sličnost između japanskog šoua "Takeshi's Castle", koji je u Japanu emitovan između 1986. i 1990. godine, a u ostatku svijeta nešto kasnije i serije "Squid Game". Ovo je stari rijaliti u kojem se igrači-takmičari susreću s mnogim preprekama koje moraju savladati kako bi došli do Takešijevog dvorca.

Takeši (Takeši Kitano) je vlasnik dvorca, koji je postavio fizičke prepreke za igrače kako ne bi došli do njega, a igrači su zapravo vojnici koje je general Tani (Hajato Tani) poslao da osvoje dvorac. U svakoj epizodi više od 100 takmičara trudi se doći do Takešija, samo najboljima i najupornijima to i uspije, a oni osvajaju novčanu nagradu.

