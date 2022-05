Nevjerovatni efekti, pogledajte prvi trejler za nastavak filma "Avatar"

Krajem ove godine, tačnije u decembru, imaćemo priliku da gledamo nastavak filma "Avatar" koji nosi naziv "Avatar: The Way of Water ". Objavljen je prvi trejler, koji sadrži nevjerovatne efekte, a u prvom planu su stari junaci - Nejtiri (Zoi Saldana) i Džek (Sem Vortington).

Smješten više od decenije nakon događaja iz prvog filma, "Avatar: The Way of Water" počinje da priča priču o porodici Sali (Džejk, Nejtiri i njihova djeca), nevolji koja ih prati, bitke koje vode da bi ostali živi.

U režiji Džejmsa Kamerona i produkcije Kamerona i Džona Landaua, u filmu glume Zoi Saldana, Sem Vortington, Sigurni Viver, Stiven Lang, Klif Kertis, Džoel Dejvid Mur, CCH Paunder, Edi Falko, Džemejn Klement i Kejt Vinslet.

(Telegraf.rs)