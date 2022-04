Nikolas Kejdž otkrio tri najbolja filma koja je snimio

Nikolas Kejdž je nedavno učestvovao u "Reddit Ask Me Anything" kako bi promovisao svoj najnoviji film "The Unbearable Weight of Massive Talent", a odgovorio je jednom obožavaocu koji je tražio od glumca da odabere samo tri svoja filma koja bi ostavio narednim generacijama.

Kejdžov izbor je: "Bringing Out the Dead", "Pig", "Leaving Las Vegas".

Kada ga je drugi korisnik platforme pitao da kaže nešto više o filmu "Leaving Las Vegas", Kejdž je rekao: "Iako ga nisam skoro gledao, taj film i rad Elizabet Šu su ono što želim da radim u budućnosti i nastavio sam ka filmu 'Pig', zbog čega ću uvijek podržavati nezavisne drame sa malim budžetom".

U drugom odgovoru, glumac izričito navodi da je u hvaljenom filmu "Pig" ostavario najbolju izvedbu, i smatra da je to njegov najbolji film, u rangu sa "Bringing Out the Dead" Martina Skorsezea.

Majkl Sarnoski je debitovao kao reditelj sa ovim filmom iz 2021. godine, sa Kejdžom u glavnoj ulozi.

U filmu igra lovca na tartufe čija je svinja kidnapovana, zbog čega se upušta u putovanje da spasi svog životinjskog prijatelja.

"Bringing Out the Dead" iz 1999. godine, režirao je Martin Skorseze, a Kejdž je igrao zajedno sa Patrišom Arket, Džonom Gudmanom i Vingom Rejmsom. U filmu Kejdž igra depresivnog bolničara čiji um počinje da se muti nakon što je godinama svjedočio jezivim smrtima i patnji.

Film "Leaving Las Vegas" iz 1995. napisao je i režirao Majk Figis. Kejdž je glumio pored Elizabet Šu i Džulijana Sendsa, glumeći suicidnog alkoholičara koji se seli u Las Vegas i razvija odnos sa prostitutkom. Uloga u ovom filmju Kejdžu je donijela Oskara za najboljeg glumca.

