Počinje 15. "Kustendorf": Srbija otvara vrata svijetu filma

MOKRA GORA - Film "Perje" egipatskog režisera Omara el Zohairija, koji je dva puta dobio nagradu na "Kustendorfu", a u Kanu je dobio glavnu nagradu filmskih kritičara, danas na Mokroj gori otvoriće 15. izdanje Međunarodnog filmskog i muzičkog festivala "Kustendorf". Festival će do 10. maja trajati pod sloganom "Razdiruća i čudesna lepota stvaranja".

Emir Kusturica, proslavljeni reditelj i osnivač festivala, naveo je da će se, od ukupno 522 prijavljena filma, ove godine za "Zlatno", "Srebrno" i "Bronzano jaje" takmičiti 15 filmova.

Riječ je o 13 igranih i dva dokumentarna iz Danske, Rusije, Srbije, Španije, Njemačke, Švajcarske, Rumunije, Francuske, Izraela, Portugala, Estonije, Velike Britanije, Slovačke i Poljske.

Kusturica dodaje da će priznanje "Stablo života" biti dodijeljeno glumcima Petru Božoviću i Toniju Servilu.

"U trenutku kada je otkaz kulture jednom čitavom narodu dodijeljen, mi ćemo prikazati filmove svih drugih, pa i naroda kojima je dat crveni karton, ali ne zbog toga što je napravio prekršaj, nego zato što je to tako 'svjetska vlada' odredila", rekao je Kusturica. On je istakao da festival to ne pogađa jer žele da ožive fokusiranost samo na filmove i ono što je umjetnost nekada značila čovjeku.

"Svi mi znamo da živimo u vrijeme, za razliku od osamdesetih godina, kada je De Niro bio najvažniji čovjek u svijetu filma, a danas je to Ilon Mask. Svi znamo da živimo u vremenu u kome autoritet velikih umjetnika, kad se poredi s velikim bogatašima, jednostavno ne postoji i da živimo u doba otkaza kulture", rekao je Kusturica.

On je ocijenio da u svijetu prisustvujemo ogromnoj frakturi duše, svjetskog recepta prepoznatljivog iz prošlih vijekova.

"Dostojevski je postao krivac za stanje stvari. Jedna ogromna svjetska kultura doživljava poništavanje. Srbija je valjda jedina zemlja koja otvara vrata svima, pa i toj kulturi", rekao je Kusturica.