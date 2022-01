Predviđanja "Simpsonovih" za 2022. godinu

Tokom 32 sezone, koliko je prikazivana, animirana serija "Simpsonovi" zaslužna je za predviđanje mnogo čega, od 11. septembra, preko pandemije virusa korona, pa sve do toga da je Donald Tramp postao predsjednik SAD.

Njihove satirične priče nekad su toliko precizno prikazale tek nadolazeća događanja da su time tvorci kultne serije na sebe privukli pažnju brojnih teoretičara zavjera. Iako ne treba ići u krajnost, zanimljivo je proučavati koliko je zapravo fikcija slična stvarnosti. Davne 1995. "Simpsonovi" su prikazali jednog od svojih likova kako nosi sat koji možete koristiti kao telefon. Trebalo je 20 godina da Apple Watch ugleda svjetlost dana.

Ova žuta porodica je tokom više od 30 sezona predvidjela na stotine situacija, a njihovi obožavaoci se nadaju da ni 2022. neće biti izuzetak, te da ćemo imati priliku da svjedočimo predviđanjima koja su smućkana u kuhinji najpoznatije animirane serije.

Pandemija se ne završava

Jedno od predviđanja ticalo se ponovnog izbijanja epidemije virusa korona, to je baš ono što se i dogodilo u zemljama koje se suočavaju sa trećim ili četvrtim talasom korone. Ovakva situacija u seriji prikazana je upotrebom kupole u Springfildu u kojoj su građani bili potpuno izolovani.

Hrana u virtuelnoj stvarnosti

Prema "Simpsonovima", za 2022. godinu se predviđaju digitalni obroci, odnosno mogućnost konzumiranja namirnica preko virtuelne aplikacije za hranu. Tako se u jednoj od epizoda smeštenoj u 2030. godinu mogu videti Mardž i Homer koji hranu unose preko hologramskog elektronskog uređaja. Godine 2021. naučnici za hranu sa Univerziteta Kornel otkrili su da sir konzumiran u okruženju virtuelne stvarnosti ima bolji ukus, dok turistička agencija "Royal Caribbean" pokušava da razvije tehnologiju kojom bi svojim gostima pružila iskustvo konzumiranja hrane u virtuelnoj stvarnosti na svojim krstarenjima.

Kolonizacija Marsa

U jednoj epizodi Liza želi da ide na Mars, pa se prijavljuje za jednosmjerno putovanje na Crvenu planetu iako se Mardž sa tim ne slaže. Rezultat toga je da se na kraju cijela porodica prijavljuje za putovanje 2026. godine. Sa druge stvarne, u realnom svijetu, san Ilona Maska o odlasku na Mars, o kome se danas toliko priča, mogao bi ove 2022. godine biti korak bliže ostvarenju, kada njegova kompanija "SpaceX" bude lansirala raketu "Starship" prvi put u orbitu. U planu je slanje prvo tereta koji će prvim "Marsovcima" pružiti povoljne uslove za preživljavanje na ovoj planeti, a dvije godine kasnije na istom brodu biće još korisnog tereta i prvih potencijalnih ljudi koji bi boravili na Marsu.

Roboti zauzimaju svijet

U jednoj od epizoda "Simpsonovi" su posjetili zabavni park gdje su roboti upravljali svakom vožnjom, dok nisu izgubili kontrolu i ubili ljude oko sebe.

Jirgen Šmidhuber, poznat kao "otac vještačke inteligencije", nedavno je spekulisao da bi roboti mogli da zauzmu svijet kakav poznajemo već za nekoliko decenija.

Leteća vozila

Konačno, jedno od predviđanja kome se mnogi nadaju u ovoj godini je dolazak letećih automobila. Prema epizodi "Future drama", tokom narednih 12 mjeseci to će se i desiti. Nije da ovo nije i ranije viđeno u filmovima kao što su "Povratak u budućnost" i "Hari Poter", baš kao što više nije tako malo vjerovatno da će prvi leteći automobili uskoro letjeti na nebu iznad nas, s obzirom na najave na tržištu koje bi, ako se ostvare, ispunile još jedno proročanstvo "Simpsonovih" za ovu 2022.

Predviđanja koja su se ostvarila u 2021. godini

*Let Ričarda Brensona u svemir

Slike ser Ričarda Brensona u svemirskom letu prikazane su u jednoj od epizoda 2014. godine "The War of Art", a prošle godine to se i obistinilo.

U "Simpsonovima" falsifikator umjetničkih djela Klaus Zigler kaže Lisi da "falsifikovanje pruža zadovoljstvo ljudima širom svijeta", a nakon toga, jedan kadar prikazuje Ričarda koji sa rukama pod glavom pluta u bestežinskom stanju svog svemirskog broda i divi se tobože Ziglerovom umjetničkom djelu na zidu.

*Ekonomska kriza u Americi

Džo Bajden je 20. januara 2021. položio zakletvu kao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, a tu funkciju preuzeo je od Donalda Trampa. Iako "Simpsonovi" nisu direktno sugerisali da će Bajden biti predsjednik, u jednoj epizodi nazvanoj "Bart to the Future" iz 2000. godine predvidjeli su da će Tramp jednog dana biti predsjednik i svom nasljedniku ostaviti dug. U toj epizodi, na mjesto predsjednice dolazi Lisa Simpson, koja po ulasku u Ovalni kabinet kaže: "Naslijedili smo vrlo tanak budžet od predsjednika Trampa." Kada upita sekretara Van Hautena koliko je situacija zapravo loša, on joj odgovara: "Bankrotirali smo."

*Tom Henks na inauguraciji

Zbog pobune na Kapitolu i pandemije virusa korona, inauguracija predsjednika Džoa Bajdena bila je manjeg obima nego što je to uobičajeno, a njen domaćin bio je holivudski glumac Tom Henks. Neobično je to da je u filmu "Simpsonovi" Tom bio gostujući glumac i na sličan način se obratio stanovnicima Springfilda koji su bili u karantinu pod staklenom kupolom.

*Pobuna na Kapitolu

Jedna od najpopularnijih animiranih serija na svijetu predvidjela je i napad na Kapitol, koji se dogodio u januaru 2021, kada su pristalice Donalda Trampa izazvale haos u Kongresu nezadovoljne izbornim rezultatima. U "Simpsonovima", u epizodi "Treehouse of Horror XXXI" Homer prespava izbore i ne stiže da glasa. Zatiče potpuni haos na ulicama, a na dan inauguracije sjedi u oklopu na krovu svoje kuće, dok Springfild oko njega gori.

*Božićni film "Matriks"

U jednoj od epizoda 2004. godine iza Homera se u bioskopu vidi lažni filmski poster za božićni film "Matriks". Igrom slučaja, prošle godine je četvrti nastavak te kultne franšize objavljen tri dana prije Božića po gregorijanskom kalendaru. Doduše, u tom filmu Neo ne nosi kapicu Djeda Mraza.