Preminuo glumac iz filma "Sam u kući 3"

Glumac Leni Von Dolen, jedan od negativaca u filmu "Sam u kući 3", preminuo je 5. jula u 63. godini, potvrdio je njegov agent za Variety.

"Glumac je preminuo u četvrtak u svom domu u Los Anđelesu nakon duge bolesti", rekao je agent Stiven Volf.

Pored uloge u filmu "Sam u kući 3", Leni je poznat i po ulogama u Tvin piksu, potom i u filmocima "Tollbooth", "Bird of Prey", "One Good Turn", "Entertaining Angels" i "Cadillac", kao i u serijama "Miami Vice", "The Equalizer", "Walker Texas Ranger", "Red Dwarf", "The Pretender" i mnogim drugima.