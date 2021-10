Sindikat radnika Holivuda - bio je jedan pravi metak, oglasio se i Boldvin

Scenski pištolj iz kojeg je ubijena filmska snimateljka i ranjen režiser na setu novog filma Aleka Boldvina imao je jedan pravi metak, saopštio je sindikat radnika Holivuda u dopisu svojim članovima, a prenosi Rojters.

"Glavni glumac je slučajno ispalio jedan pravi metak, koji je pogodio direktorku fotografije Halinu Hačins i režisera Džoela Souzu", navodi se u dopisu lokalne podružnice Međunarodnog saveza pozorišnih i scenskih radnika (IATSE), što su prenijeli "Varajeti" i "Indivajer".

Tragedija koja se dogodila na snimanju filma "Rust" uzdrmala je medije širom svijeta, američki glumac Alek Boldvin slučajno je upucao snimateljku Halinu Hačins i ranio reditelja Joela Souza.

Reditelj se oporavlja, ali nažalost Halina je preminula zbog prostrelne rane.

Alek Boldvin se prvi put javno oglasio povodom nesreće na Twitteru.

"Nema riječi koje bi mogle da opišu šok i tugu u slučaju nesreće koja je oduzela život Halini Hačins, supruzi, majci i našoj koleginici kojoj se divimo. U potpunosti sarađujem s policijom na istrazi kako bi otkrili kako se ova tragedija desila. U kontaktu sam s njenim suprugom i pružam punu podršku njemu i njegovoj porodici. Moje srce je slomljeno zbog njenog muža, njihovog sina i svih onih koji su znali i voleli Halinu", napisao je Alek Boldvin.

1- There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and