Stalone i "Plaćenici" spremni za penziju

Jedan i jedini Rambo, vječiti Roki, nenadmašni Silvester Stalone, prije tačno 13 godina na filmu pod nazivom "The Expendables" (eng. "Plaćenici") okupio je samu holivudsku kremu tadašnjeg akcionog filma, glumačke mačo face (i one koji su mogli biti velike akcione zvijezde), kao što su: Džejson Statam, Džet Li, Dolf Lundgren, Miki Rurk, Teri Crus, Rendi Kutur, Erik Roberts, Stiv Ostin.

Uspio je i vratiti vrijeme unazad kako za sebe tako i dijelom za svoje kolege – glumce suparnike iz osamdesetih i ‘90-ih godina prošlog vijeka, Švarcenegera i Vilisa, koji se pojavljuju u kameu (sceni koja se odvija u crkvi gdje Brus unajmljuje Stalonea dok se ovaj verbalno prepucava sa Arnoldom).

Imajući u vidu sve velike akcione zvijezde koje su glumile u filmu "The Expendables" nemoguće je ne sjetiti se stare narodne poslovice: “Gdje je puno babica, kilava su djeca.“

Takođe, imajući u vidu i to da je film pravljen sa ciljem da bude tipična holivudska akciona razbibriga, bez mozga i pameti, ubij-sve-i-vrati-se-sam-film pri čijem gledanju jednostavno isključite moždane vijuge, niste mogli a da ne uživate u nepuna dva sata njegovog trajanja.

Reditelj je bio Stalone, a uz Dejva Kalahama potpisivao je i scenario, te svakako nije imao namjeru da napravi remek-djelo sedme umjetnosti već ono što najbolje zna i umije, a to je adrenalinom nabijena akcija.

Zaplet je bio predvidiv, karakteri i scenario loši, sve sami klišej do klišeja, sve skupa "toliko loše da mora biti dobro". Svakako, to nije bila umjetnost i činjenica da Stalone nije shvatao sebe ozbiljno davala je filmu šarm i prednost da bude zabavan.

"The Expend4bles" (2023), kakav je kriptoidni naziv četvrtog dijela u franšizi, iz jednog prostog i jednostavnog razloga predstavlja nevjerovatno loše ostvarenje i potpuni gubitak vremena. Mačo gluposti i prepucavanja između Stalonevog i Statamovog lika, koji su u prethodnim filmovima (donekle i) bili smiješni i simpatični, sada su postali neviđeno beterni. Nove potrošne snage u vidu Tonija Dža, Kurtisa “50 Cent” Džeksona, Džejkoba Skipija i Megan Foks potpuni su promašaj, navodi "AlJazeera". Foksova kao da zrači radioaktivnim seksipilom, preglupi dijalozi, bespotrebna demonstracija sile same sebe radi, te uvođenja novog kontakta sa CIA-om, agenta Marša u interpretaciji Endija Garsije, sređenog i ulickanog tipa koji igrom slučaja stalno ima čačkalicu u ustima, sve to je previše. Radnja filma nema smisla, zaplet je neuvjerljiv, a samo razrješenje i više nego predvidivo, te sve ono što je činilo koliko-toliko zanimljivim prošle nastavke, i to na još jedno gledanje, sada se izgubilo i nestalo.

Stoga, ako se uželite malo stare akcione škole, najbolje vam je da se vratite originalu i njegovom nastavku, jer Stalone i ekipa su sa "The Expend4bles" pokazali i dokazali da su zreli za penziju.