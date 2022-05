Stigao novi trejler za seriju "House of the Dragon"

"House of the Dragon", prikvel serije "Game of Thrones", premijerno stiže 21. avgusta na platformi HBO Max. Dok ne krenu prve epizode, pojavio se najnoviji trejler.

U centru pažnje su zmajevi, ali i likovi koji se pojavljuju u seriji "House of the Dragon".

Za sada, sudeći prema komentarima,obožavaoci su zadovoljni i željno čekaju da počne da se emituje serije, prenosi B92.

Smještena 300 godina prije događaja iz serije "Game of Thrones", "House of the Dragon" priča o turbulentnom periodu za kuću Targarjen, onoj koja je postavila brata i sestru protiv zmaja. Sporna tačka je ta ko treba da vlada gvozdenim prestolom, naravno.