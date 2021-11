Štimac bez emocija igrao ubicu Mitra u "Crnoj svadbi"

BEOGRAD - Glumac Slavko Štimac izjavio je da lično nije sujevjeran i da je pokušao da bez emocije, "što je više mehanički" odigra ulogu Mitra, opsjednutog ubice u psihološkoj triler seriji "Crna svadba".

"Mitar je opsednut čovek, nije sav svoj, kome dođe crna minuta. Međutim kasnije će se videti da je vojnik crne strane. Nije patološki tip koji je svesno krenuo da ubija druge ljude nego to potpuno bez ikakve emocije doživljava, kao proruku sa višeg (mesta)", rekao je Štimac u video intervjuu produkcijske kuće Fajerflaj.

U "Crnoj svadbi" scenariste Strahinje Madžarevića i reditelja Nemanje Ćipranića, čije je prikazivanje nedavno krenulo, inače blag i miran čovjek Mitar u malom mjestu Istočne Srbije iznenada i na brutalan način ubija 12 svojih komšija.

U 10 nastavaka serije nastale u produkciji Fajerflaja i Telekoma Srbija, Uliks Fehmiu igra pripadnika državne bezbjednosti koji sa inspektorima, koje igraju Nikola Kojo i Nebojša Milovanović, i psihološkinjom u tumačenju Jelene Ðokić, pokušava rasvjetliti događaje kroz koje se prepliću vlaška magija i tajanstveni centri moći.

Štimac je ocijenio da njegov lik "realno u dubini nema ništa protiv tih ljudi (žrtava), on je samo vojnik u službi mračne onostrane ekipe".

Prema njegovom mišljenju , opsjednutost je vrlo širok pojam koji može obuhvatiti "sve što je negativno u nama, od ljubomore, mržnje, zavisti... svih biblijskih grehova".

Govoreći o mogućnosti da mladi glumci krenu pogrešnim putem, nekadašnja dječija zvijezda jugoslovenske kinematografije je istakla da svi imamo krize u životu, i da mladom čovjeku eksponiranom u mladosti kao javna ličnost "preti realna opasnost da mu se ego malo poremeti".

"Ali to su krize koje neki ljudi prevazilaze, koje se nekima ne dese. Ali ima slučajeva da se krene i stranputicom, pa čak i na put bez povratka. Nije to lako. Teško je to razumeti dok se ne nađeš u sličnoj koži", rekao je Štimac, koji se proslavio sedamdesetih ulogama u dečijim filmovima "Vuk samotnjak" i "Vlak u snijegu", a kasnije u "Ko to tamo peva", "Sjećaš li se Doli Bel" i drugima.

Govoreći o sujevjerju, Štimac je rekao da je možda u mladosti obraćao pažnju kad stariji upozore da je crna mačka prešla preko puta, ali da je takva uvjerenja "vrlo brzo razbio", kada mu je neko objasnio "da to nema veze s mozgom".

"Neprijatelj je uvek u nama. Sebe savladaj pa nećeš imati nikakvih problema. Mi stalno tražimo neprijatelj spolja. Ako sebe malo promenimo oni za koje mislimo da su nam neprijatelji i oni će se promeniti", ocijenio je glumac.