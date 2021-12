Stiže Dino 2

Prvi dio fimske adaptacije Dine reditelja Denisa Vilneva uključuje nekoliko istaknutih glumaca u iznenađujuće malim ulogama, ali na sreću, drugi dio filma staviće neke od njih u prvi plan, uključujući Havijera Bardema.

U razgovoru za "Veniti fer", Bardem otkriva da je znao da će njegova uloga u Dini značiti vrlo malo vremena na ekranu, ali je vjerovao da je bilo koja uloga vrijedna toga da radi sa Denisom Vilnevom.

"Denis Vilnev me je pozvao i rekao: 'Želim da sjednem sa tobom', a kada se to desi, ti odeš kod njega, sjediš i slušaš. Rekao je: 'Imam malu ulogu, a ako budemo imali zeleno svjetlo za nastavak na osnovu drugog dijela knjige, uloga će biti veća - u Dini 2. Volio bih da to uradiš ako želiš'", ispričao je Bardem.

Glumac je, kako kaže, odgovorio: "Naravno da želim. Nije me briga da li postoji drugi film ili ne. Nije me briga koliko je velika ili mala uloga. Volim ono što radiš kao režiser".

Bardem u prvom dijelu Dine tumači lik Stilgara, vođe plemena Fremen u Sič Tabru, a nastavak će se detaljnije baviti istorijom Fremena i planete Arakis, pa je logično i da će Bardem biti u središtu pažnje.

Nastavak Dine je potvrđen, a produkcija namjerava da počne da snimanje od jula 2022. Osim Havijera Bardema, plan za Dinu 2 je da još jedan od sporednih likova prvog filma dobije veću ulogu - Zendajina Čani.

"Jedva čekam da snimim drugi dio Dine da ponovo spojim Timotija Šalamea i Zendaju, a u sljedećem poglavlju Zendaja će biti protagonista priče", rekao je reditelj Vilnev.

