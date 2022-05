Stiže nastavak "Prljavog plesa"

Gotovo 35 godina nakon premijere filma "Prljavi ples" u pripremi je nastavak, a u njemu bi trebalo da zaigra Dženifer Grej, koja se proslavila ulogom Bejbi u ovom filmu.

"Dženifer Grej se vraća u rizort Kelerman u sljedećem poglavlju", objavio je studio Lionsgate tokom svoje CinemaCon prezentacije, misleći pritom na luksuzno odmaralište u kojem je smještena radnja kultnog filma iz 1987. godine, prenosi Daily Mail.

U originalnom "Prljavom plesu" Grej je tumačila lik Frensis Bejbi Hausman, koja je ljeto 1963. godine provela u rizortu Kelerman sa svojom porodicom. Tokom svog boravka tamo upoznala je instruktora plesa Džonija Kasla, kojeg je odglumio Patrik Svejzi.

Film je postao veliki hit i zaradio je 64 miliona dolara, a budžet filma bio je samo šest miliona dolara. Osvojio je i Oskara za najbolju originalnu pjesmu za (I've Had) The Time of My Life, a zaradio još je 150 miliona dolara od međunarodnih izdanja tokom godina.

