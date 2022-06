Zabavne serije na streaming servisu "Disney+"

"Disney+", streaming platforma kompanije "The Walt Disney", ovog ljeta je pokrenula svoju uslugu u 42 zemlje i 11 novih teritorija, uključujući i Bosnu i Hercegovinu.

S ekskluzivnim, originalnim sadržajem i hiljadama naslova serija i filmova "Disneyja", "Pixara", "Marvela", "Star Warsa", "National Geographica" i ostalog zabavnog sadržaja koje nudi, ova platforma stoji rame uz rame s gigantima poput "Netflixa" i HBO-a.

Iako će u ovoj platformi najvjerovatnije uživati mlađa populacija, "Disney+" posljednjih je godina takođe marljivo radio na produkciji vlastitog sadržaja, a rezultat su brojne hvaljene serije koje su osvojile gledaoce širom svijeta.

"Jessica Jones"

Upravo ova serija se temelji na "Marvelovom" stripu o Jesiki Džons, superjunakinji koju život odvede u drugom smjeru i postane privatni detektiv. Međutim, istovremeno se mora uhvatiti u koštac sa zlikovcem Kilgraveom. Serija ima tri sezone, a u glavnoj je ulozi glumica Kristen Riter. U ostalim se ulogama pojavljuju i poznati glumci kao što su Keri-En Mos, David Tenant, Erin Moriarti i brojni drugi.

"Hawkeye"

Riječ je o mini-seriji koja je izašla u decembru prošle godine i veoma brzo je postala jedan od gledanijih naslova na platformi "Disney+". Serija je zapravo nastavak posljednjih "Avengersa", odnosno prati događaje koji su uslijedili nakon posljednjeg filma "Avengers: Endgame". Glumac Džeremi Rener reprizirao je svoju ulogu Hokaja iz "Avengersa", dok mu je uz bok mlada glumica Haili Stajnfeld u ulozi Kejt Bišop. Serija ima šest epizoda i okuplja vrhunsku glumačku ekipu, zbog čega su i ocjene kritike bile visoke.

"High School Musical: The Musical: The Series"

"Disney" se ovim naslovom nadovezuje na svoju uspješni trilogiju tinejdžerskih filmova. Posljednji nastavak uspješnih "High School Musical" filmova izašao je 2008. godine, a postao je mjuzikl s najvećom zaradom u istoriji. Serija sada prati novu generaciju srednjoškolaca koji pripremaju vlastiti mjuzikl u okviru školske produkcije. Međutim, ono što je ovdje drugačije jest činjenjenica da je serija dijelom mockumentary, odnosno ismijava sve događaje iz originalnih filmova. U jednoj od glavnih uloga je mlada glumica i pjevačica Olivija Rodrigo, koja je u međuvremenu postala prava muzička senzacija.

"Obi-Wan Kenobi"

"Obi-Wan Kenobi" je mini-serija koja je ove godine krenula s prikazivanjem i oduševila je sve fanove "Star Wars" svijeta. Škotski glumac Juan Mekgregor ponovno se vratio ulozi koja mu je obilježila karijeru, a trenutno imamo priliku pogledati šest epizoda. Povratnik je i glumac Hajden Kristensen, koji je utjelovio Darta Vejdera. Serija prati Vejderove pokušaje da se konačno obračuna s Kenobijem, dok on pokušava spasiti princezu Leiu, koja je oteta. Riječ je o razdoblju koje prati događaje između filmova "Revenge of the Sith" i "A New Hope".

"The Mandalorian"

Serija o kojoj već znamo gotovo sve apsolutni je hit od 2019. godine. Riječ je o prvoj seriji koja je ponikla iz "Star Wars" franšize. Radnja kreće pet godina nakon događanja iz filma "Return of the Jedi" iz 1983. godine. Priča prati istoimenog lika kojeg je utjelovio glumac Pedro Paskal te njegove pokušaje da zaštiti Dijete. Riječ je o stvorenju iste vrste kao što je Joda iz originalnog serijala. Serija zasad ima dvije sezone, a okrunjena je i prestižnim televizijskim nagradama.