Haruki Murakami otkrio svojih pet omiljenih knjiga

Haruki Murakami zasigurno je jedan od najpoznatijih živih književnika na svijetu. Rođen je u japanskom gradu Kjoto, 12. januara 1949. godine. Pored ogromne popularnosti kоju je stekao kao književnik, prilično otvoreno govori o svom procesu pisanja i dnevnim rutinama, među kojima se ističu trčanje i slušanje muzike, naročito džeza.

Kada su u pitanju njegove književne inspiracije, tu je lista velika, međutim Murakami je na svom sajtu uspio da izdvoji pet omiljenih knjiga.

1. Frensis Skot Ficdžerald - "Veliki Getsbi"

Ako bih morao da izdvojim samo jednu knjigu koja mi najviše znači, bez oklijevanja bih izabrao "Getsbija". Da nije bilo ovog romana, ne bih pisao ovako kako pišem danas, a moguće je da ne bih uopšte ni pisao, mada to nije sasvim sigurno.

2. Rejmond Čendler - "Dugo opraštanje"

Filip Marlou je Čendlerova fantazija, ali on je stvaran za mene. Ja prevodim one pisce koje volim da čitam, pa sam tako preveo sve romane Rejmonda Čendlera. Obožavam njegov stil. Pročitao sam "Dugo opraštanje" pet ili šest puta.

3. Franc Kafka - "Zamak"

Prvi put sam se susreo sa Kafkinim radom kada sam imao 15 godina, a to je bila knjiga "Zamak". To je jedna velika, odlična knjiga. Prosto me je šokirala. Svijet koji je Kafka opisao u ovoj knjizi bio mi je tako stvaran i nestvaran u isto vrijeme da mi se činilo da su mi srce i duša pokidani na dva djela.

4. Fjodor Dostojevski - "Braća Karamazovi"

Većina pisaca ima sve slabije i slabije radove što su stariji, ali to nije slučaj sa Dostojevskim. Njegova djela su bila sve veća i sve bolja sa vremenom. "Braću Karamazove" napisao je krajem svojih pedesetih godina. To je odličan roman.

5. DŽ.D. Salindžer - "Lovac u žitu"

Ovo je mračna priča, veoma uznemirujuća. Uživao sam u njoj kada sam imao sedamnaest godina, pa sam odlučio da je prevedem. Sjećam se da je bila smiješna, ali mračna i upečatljiva. Mora da nisam bio najsrećniji kada sam bio mlad.

Pored toga, Murakami na svom sajtu navodi Rejmonda Čendlera, Kurta Vonegata i Ričarda Brotigana kao glavne književne uzore.