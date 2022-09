Objavljena izabrana djela poznatog književnika Ranka Pavlovića

BANJALUKA - Izabrana djela u dva kompleta Ranka Pavlovića objavljena su u izdanju banjalučke "Besjede" i novosadskog "Prometeja", a na 27. Međunarodnom sajmu knjige u Banjaluci i nagrađena nagradom "Moštanica" za izdavački poduhvat.

Podsjećamo, Pavlovićeva djela objavljena su tek nekoliko dana pred sajam. Komplet djela za odrasle ima osam tomova, a riječ je o knjigama pjesama u slobodnom stihu, sonetima, kratkim pričama, pripovijetkama, romanima i esejima, dok komplet djela za djecu ima šest tomova, a radi se o pjesmama, pričama i romanima. O ovom kapitalnom izdanju Pavlović je govorio za "Nezavsine".

"Povodom šezdesete godišnjice mog književnog rada Zavod za udžbenike i nastavna sredstva u Istočnom Sarajevu, u izvanrednoj likovnoj i grafičkoj opremi, objavio je moja Izabrana djela u četiri toma - Pjesme, Pripovijetke, roman 'Jahači i ostali' i Priče za djecu. Izbor su sačinili i sveobuhvatne predgovore ili pogovore napisali profesor dr Miljko Šindić, mr Živko Malešević, prof. dr Bogomit Đukić i prof. dr Zorica Turjačanin.

U dvije decenije, koliko je od tada prošlo, nastalo je još mnogo djela, prije svega zato što sam otišao u penziju i imao više vremena da pišem i dovršavam ono što sam ranije započeo", rekao je Pavlović za "Nezavisne".

On otkriva da se izdavačima i sam pridružio u odabiru onog što će biti objavljeno.

"Tako je nastalo osam knjiga za odrasle i šest za mlađe čitaoce. Mislim da su one vjerno ogledalo onoga što sam u proteklih šest decenija stvorio i objavio kod izdavača širom bivše SFRJ, a od raspada Jugoslavije do danas u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Čitaoci, naročito oni koji me nisu do sada temeljitije čitali, makar djelimičan utisak o mom književnom stvaralaštvu moći će da steknu i iz više desetina izvoda iz kritika, a o mojim knjigama, u raznim listovima, časopisima, drugim publikacijama i elektronskim medijima bezmalo stotinu kritičara objavilo je na stotine prikaza", navodi Pavlović.

Pavlović kaže da je vrlo zadovoljan grafičkom i likovnom opremom knjiga.

"'Prometej' je djela za odrasle štampao u svojoj knjižari, a 'Besjeda' knjige za najmlađe u banjalučkom 'Grafidu'. Zaista sam zahvalan svima koji su bili angažovani na ostvarivanju ovog projekta. Posebno bih želio da istaknem da je ilustracije za korice šest knjiga za djecu radio pjesnik i ilustrator Peđa Trajković iz Jagodine. On me požurivao da mu šaljem rukopise, kao da je predosjećao da će to biti njegov posljednji angažman. Njegov prerani odlazak veliki je gubitak za književnost i likovno stvaralaštvo", otkriva Pavlović.

Književnik dodaje da je Zoran Suvajac Zograf svojim crtežom oplemenio prednje strane korica djela za odrasle.

"Zahvalan sam zemljaku Zografu, zatim Siniši Pašaliću za portret na koricama knjiga za odrasle i Jani Ilić za fotografiju na zadnjoj strani korica knjiga za djecu, te svima koji su finansijski pomogli ostvarivanju ovog projekta. Članovima porodice, koji su me bodrili i pomagali mi, usmeno ću zahvaliti", zaključuje Pavlović.