Pavlović za "Nezavisne": Radosni pogledi djece su piscu najveća nagrada

Ranko Pavlović, književnik iz Banjaluke, juče je na Međunarodnom festivalu savremene autorske bajke, koji je organizovala Izdavačka kuća "Feniks" u Skoplju, zajedno sa četiri autora iz Ukrajine, Poljske, Uzbekistana i Sjeverne Makedonije nagrađen za najbolju bajku, u konkurenciji više od 300 autora sa raznih strana svijeta.

Tim povodom, ali i zbog skorog objavljivanja knjige pripovjedaka "Strašni sud", koja je izašla u izdanju Udruženja književnika Republike Srpske, govorio je za "Nezavisne".

NN: Nagrađeni ste za najbolju bajku na međunarodnom festivalu u Skoplju. O kojoj je bajci riječ?

PAVLOVIĆ: Naslov bajke je "Hrabri pastir i đavolov šegrt". Kao što to obično biva u bajkama, ona govori o sukobu dobra i zla, oličenim u mladom siromašnom seoskom sluzi, koji će na kraju biti nagrađen, i izopačenom seoskom spadalu koga će sam đavo uzeti za svog šegrta i koji će, naravno, za svoja zlodjela biti kažnjen. Radnja nije smještena u neke izmaštane prostore, nego u čitaocu prepoznatljivo selo i šumu kraj njega, a junaci nisu neka mitska čudovišta, nego ljudi od krvi i mesa.

NN: Koliko su po Vašem višedecenijskom iskustvu aktuelne bajke među savremenim piscima?

PAVLOVIĆ: Nema mnogo bajkopisaca jer teško je u tom žanru, među poznatim autorima, osvojiti odgovarajuće mjesto. Za mene je bitnije pitanje koliko je bajka aktuelna među čitaocima. Na nedavnom međunarodnom online naučnom skupu o savremenoj autorskoj bajci moje saopštenje, naslovljeno "Iz mračnih šuma i pećina - u kosmička prostranstva", naišlo je na vrlo dobar prijem. Zalažem se, naime, da bajku osavremenimo u motivsko-tematskom pogledu. Spoznaje djeteta 21. vijeka nisu iste kao njihovog vršnjaka prije dva ili tri vijeka. Zato sam poručio: izvedimo dijete iz začaranih dvoraca i odvedimo ga u kosmička sazvježđa, gdje sigurno možemo naći izmaštane junake koji bi rado da se skuće u bajci!

NN: Dobitnik ste zaista velikog broja nagrada... Šta Vam predstavlja ova za jednu bajku?

PAVLOVIĆ: Ja je, u bukvalnom smislu, prihvatam kao nagradu bajci, tom žanru koji se pomalo povlači pred drugim djelima namijenjenim najmlađim čitaocima. Pred sam kraj prošle godine Izdavačka kuća "Odisej" u Beogradu objavila je izbor iz moje prethodne četiri knjige bajki, pod naslovom "Princeza u oblutku". Kritika, mahom na portalima fantastične književnosti, ocijenila je to povratkom bajke na književnu scenu, a mene svrstala među najznačajnije srpske bajkopisce. Objavio sam i dva romana - bajke pa nekako ovu nagradu doživljavam i kao priznanje mom cjelokupnom stvaralaštvu u toj oblasti.

NN: Učestvovali ste ovih dana u projektu Udruženja književnika Republike Srpske "Pisci iz čitanki i lektire" u okviru kojeg ste se družili s djecom područnih škola u okolini Banjaluke. Da li su za jednog pisca najdraža druženja s najmlađim uzrastom?

PAVLOVIĆ: Nema boljeg načina da se knjiga približi djetetu, da se populariše i da stvara buduće čitaoce od odlaska pisaca u škole. Kad bi to bezrezervno prihvatile prosvjetne vlasti, ne bi žalile sredstva i trud da pisci stignu i do onih područnih odjeljenja u kojima je samo desetak ili možda i manje učenika. Radosni pogledi djece, njihova ozarena lica, piscu su najveća nagrada.

NN: Nedavno je objavljena i zbirka pripovjedaka "Strašni sud", u kojoj ste mnogo toga crpili iz vremena vlastitog djetinjstva. Šta nam možete reći o sadržaju ove knjige i njenom putu u čitalište?

PAVLOVIĆ: Pripovijetke su pisane u posljednjih desetak godina i tu knjigu smatram svojim najboljim pripovjednim ostvarenjem. U nju sam unio mnoštvo mrvica svojih sjećanja na djetinjstvo, a da bi za čitaoca bilo zanimljivo i ono što se događalo prije, recimo, pola vijeka, čemu sam nije svjedočio, nastojao sam da mu sve to približim kroz zanimljive fantazmagorične scene. U čitalištu, takvom kakvo kod nas jeste, bez ili sa vrlo malo pravih knjižara i uz dug put do bibliotečkih polica, zbirka je, sudeći po odjecima koji do mene dolaze, naišla na dobar prijem.