Adel objavila novi spot: "Prava umjetnost"

Pevačica Adel objavila je zvanični spot za pjesmu "Oh My God", koja je izašla kao dio njenog najnovijeg albuma "30".

U spotu se može vidjeti više verzija Adel, koja u pratnji plesača pjeva u sobi koja podsjeća na bar, prepunoj drvenih stolica.

Brojni obožavatelji nisu skrivali oduševljenje.

"Ovo je naprosto nevjerovatno", "Prava umjetnost", "Savršena si", samo su neki od komentara.

"Oh My God" je Adelin drugi spot s albuma "30". Njen prvi spot, za glavni singl albuma "Easy on Me", objavljen je u oktobru.

(B92)