Britni Spirs radi na novoj muzici nakon šest godina pauze?

​Britni Spirs navodno radi na novoj muzici nakon šestogodišnje pauze, nakon objavljivanja njenog posljednjeg albuma "Glory" 2016. godine.

Dok 40-godišnja pop zvijezda "ne vrši nikakav pritisak na sebe da odmah izda album ili bilo šta drugo", rekao je izvor za "The Sun", njen tim počinje da izaziva "osjećaje o izgledima za novu muziku. "

"Kontaktirano je nekoliko ljudi sa kojima se osjeća prijatno da radi i upitani su da li bi ponovo željeli da rade na muzici sa Britni i svi izgledaju prilično željni da budu uključeni. Prošla je kroz nekoliko nevjerovatno teških godina, ali duboko u sebi voli da pravi muziku i da nastupa, tako da bi joj nova muzika zaista mogla pomoći da okrene novi list", rekao je insajder agenciji, a prenosi "Daily Mail".

Britni Spirs je, kao što je poznato, dobila sudski pravo da vodi računa o svom životu nakon 13 godina nadzora i starateljstva. Ona je tokom mučnog perioda za nju željela da se bavi muzikom.

"Toliko izgubljenog vremena i pretpostavljam da je većini sada čudno zašto više ni ne radim svoju muziku. Ljudi nemaju pojma o groznim stvarima koje su meni lično učinjene i kroz šta sam prošla, plašim se ljudi i posla. Stvarno su me povrijedili. Kao i da radim stvari koje me plaše. Mi smo samo ljudi i nisam superžena, ali znam šta me čini srećnom i donosi radost i pokušavam da mislim o tim mjestima", rekla je svojevremeno muzička zvijezda.