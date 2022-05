"Brkovi" u posjeti Banjalučkoj pivari

BANJALUKA - Nakon nezaboravnog spektakla na prve dvije festivalske večeri, petog po redu "Moto festa" Banjaluka, u susret trećoj festivalskoj večeri u prostorijama Banjalučke pivare organizovano je druženje sa članovima muzičkog sastava "Brkovi".

Ilija Šetka, frontmen grupe "Moreuz" i kako za sebe voli da kaže, i frontmen Banjalučke pivare je bio domaćin ovim muzičarima ističući da mu pričinjava veliko zadovoljstvo što ima priliku da ih ugosti na ovaj način.

"Jako mi je drago što je moj prijatelj i kolega Šemso iz 'Brkova' danas ovde sa celim svojim bendom došao u Pivaru kako bismo obišli pogone i probali Nektar dok je još nefiltrirano pivo. Takođe je zanimljivo da je Šemso doneo poklon, svoje pivo koje se zove 'Brkovi' i drago mi je da ću imati priliku da ga probam i što ćemo se menjati za piva. Veoma nam je značajno što je Banjalučka pivara tj. Nektar već dugi niz godina uz 'Moto fest' koji čini sjajna ekipa uz koju ovaj festival postaje sve bolji i bolji i raste iz godine u godinu. U protekle dvije godine je pandemija uticala na posećenost, ali ove godine je jasno da je festival u punom sjaju", izjavio je Ilija Šetka, direktor Banjalučke pivare.

Frontmen grupe "Brkovi" je naglasio da mu je drago što su posjetili Banjalučku pivaru jer je Banjaluka poznata upravo po Nektar pivu.

"Premda baš nisam iz tog moto svijeta, rado smo se odazvali pozivu da po drugi put nastupimo na 'Moto festu' Banjaluka, a kao izvođaču drago nam je da festival raste. Posebno mi je drago što smo danas ovdje, po prvi put u Banjalučkoj pivari i što pored Nektara imamo prilku probati i Banjalučko pivo. Čak sam smislio i jedan slogan za ovu prigodu 'Ako vas muž smara, ako vas žena ili muž vara nek vas utješi Banjalučka pivara smijeh'", rekao je Šemso, frontmen grupe "Brkovi".

U Banjalučkoj pivari ističu da su ponosni što Nektar, najveći pivski brend iz BIH, već dugi niz godina, ponosno stoji uz najveće festivale u BiH kao i brojne druge muzičke manifestacije. Opredjeljenost Banjalučke pivare jeste da podrži kulturu i rok muziku, a posebno mjesto zauzimaju i drugi muzički događaji. Pored ovog festivala, "Nektar" pivo je zaštitni znak "Nektar Garden fest-a" koji se održava u periodu od 01. jula do 03. jula i "Nektar OK festa" koji se održava u periodu od 15. do 17. jula.