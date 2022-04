"Camino Verde" snima album "Pjesme za sva vremena"

"Camino Verde" svojom svestranošću u muzici uvijek nanovo sve oduševi.

U posljednje vrijeme oni su objavili čak četiri spota. Riječ je o videozapisima za dvije stare romske pjesme "Androverdan" i "O djila" i dvije kompozicije grupe "Gipsy Kings", "Baila Me" i "Bamboleo".

„Dugo vremena je postojala ideja da snimimo i odamo počast pjesmama koje su nas okupile na početku karijere, na kojima smo učili svirati i koje su nas i oformile kao svirače. Pošto se sad sve manje nastupa zbog već poznatih okolnosti, slobodno vrijeme smo iskoristili za snimanje nama dragih pjesama i taj smo album nazvali "Songs for all time" – "Pjesme za sva vremena". Završili smo snimanje skoro svih numera i bilo je nemoguće od toliko pjesama izabrati one koje smo voljeli svirati i uživali svirajući ih“, kaže Ado Iftić, lider benda "Camino Verde".

Ističe da je dosta velika razlika između stilova izabranih pjesama na albumu "Pjesme za sva vremena".

„Ima tu dosta latino-američkih, španskih, romskih, kafanskih... Zatim, tu su pjesme Princa, Bily Idola, „Queena“, „Whitesnakea“, Brian Adamsa... Spisak je stvarno dug i uvijek neko dođe u studio sa novom idejom, pa onda krenemo "ganjati" akorde. Sve pjesme sviramo uživo, tako da je interesantnije, i normalno sve su verzije odsvirane na naš način. Interesantno je to da smo spotove uradili tako da smo spajali po dvije pjesme u jedan spot, jer bi to na kraju ispalo baš previše spotova, a ovako je i interesantnije“, govori Iftić.