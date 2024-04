Četvrti album: Grupa "Helem Nejse" predstavila "Ozbiljnu zaebanciju"

SARAJEVO - Popularni sarajevski sastav "Helem Nejse" objavio je četvrti studijski album koji nosi naziv "Ozbiljna zaebancija", a kako javljaju iz grupe, album donosi čak 15 pjesama, cijeli spektar muzičkih žanrova i dvije dominantne atmosfere - "ozbilja" i "zaebancija".

"Promociji albuma u Sarajevu prisustvovale su kolege s muzičke scene, prijatelji benda i fanovi, a 'Helem Nejse' je prvi put uživo izveo nekoliko novih pjesama. Album otvara pjesma 'Naštaćunaić', koja je već u najavi albuma privukla veliku pažnju publike, zajedno sa filmskim spotom koji je inspirisan britanskom hit serijom 'Peaky Blinders'. Slijede 'Ano' i 'Večera u Kladnju', koji slušaoca vode u plesni ritam i prepoznatljivi 'good vibe' grupe", javljeno je dalje.

Kako je javljeno u nastavku, nešto mračniju stranu albuma predvode "Slovo", "Brat" i "Taiwan", pjesme koje tjeraju na razmišljanje i kroz priče običnih ljudi govore o stvarnosti u kojoj živimo.

"Od prethodnog albuma 'Gluten Tag' prošle su četiri godine kroz koje smo sakupljali nova iskustva, učili, napredovali, pripremali se i došli do trenutka u kojem smo napravili nešto što nam se sviđa i iza čega stojimo. Ostajemo vjerni svom stilu i duhu, a za ovaj album vjerujemo da je najzreliji i najbolji koji smo napravili", poručuju iz grupe.

"Helem Nejse" i ovaj put na albumu predstavlja saradnje sa poznatim imenima iz regije.

"'Ružu', duet sa Amirom Medunjanin, publika je već prihvatila kao hit, nakon što je objavljena kao najavni singl albuma. Na featu sa 'Helem Nejse', na albumu se pojavljuju i 'Who See', Marko Louis, Alejandro Buendija, ZHIVA, Petar Janjić i Ex Mozartine. Album je za slušanje dostupan na svim digitalnim streaming platformama, a nove pjesme publika će uživo slušati tokom ljetne turneje grupe, širom BiH i regije", zaključeno je u saopštenju.

