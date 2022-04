DJ Billain na EXIT-u

Billain, internacionalni producent sa bh. adresom, nastupiće na EXIT-u, koji se odražava od 7. do 10. jula na Petrovaradinskoj tvrđavi.

Ovogodišnji X-bass program EXIT festivala sačinjen je od 25 uticajnih imena svjetske, regionalne i lokalne drum'n'bass scene.

Adis Kutkut aka Billain u muzičke vode ušao je još 1998, kada počinje da pušta i producira techno. "Obišao" je i hip-hop bitmaking, da bi se ubrzo potom afirmisao kao drum'n'bass producent. Dio je kolektiva Kontra, koji je postavio temelje DnB scene u Bosni i Hercegovini, a iza sebe ima i prostor u etru BBC Radija 1, kao i EP izdanje "Colossus" na svjetski poznatoj platformi UKF.

Tri godine nakon vizionarskog debitantskog izdanja "Nomad's Revenge" obljavljuje i drugi studijski album "Lands Unbreached". Billain je još jednom uspio zvukom, ali i oblikom, kao autor skulptura prezentovanih na omotima singlova, dočarati fuziju cyberpunka i neurofunka. Kroz petnaest kompozicija albuma Billain još jednom dokazuje premoć svog drum'n'bass izraza kojeg vješto kombinuje s mirnijim, ambijentalnim zvukom.

Iz Bosne i Hercegovine stiže i Haringa Selectah, koji se DnB-om i organizovanjem žurki bavi od 2001. godine, unutar 05dobrocrew ekipe, a selekcija mu, prema njegovim riječima, ide "od funka do preko humora".

Noisia predvodi ovogodišnji Exitov X-Bass program

Kultni holandski drum'n'bass trio Noisia stiže na Exitovu Visa Fusion binu i predvodi 13 novih imena ovogodišnjeg X-Bass programa. Član ovog legendarnog producentskog sastava Thijs de Vlieger predstaviće na X-Bass Pitu i svoj samostalni projekat pod pseudonimom Thys, a do sada najžešći line-up EXIT-ove energične bine pojačavaju Harriet Jaxxon, LSB, Peree, Screamarts, SK3T & Minimalist, Slink, Tendo, Haringa, DSPT i C:Critz. Svi oni će se publici predstaviti uz već objavljena imena, među kojima su Nemy, Souldrive, Euphorics & Edge MC, Synchronicity, Baboon, Drop Sensei, BoJah MC, Bane, Indukt i Buzzin.

X-bass program je dobio je predvodnika - fenomenalni groningenski trio Noisia, koji je umnogome uticao na razvoj i definisao pravce kretanja žanra. Nosioci su nekoliko Drum&Bass Arena nagrada, među kojima su nagrada za najbolju produkciju, najbolju traku (čuveni "Dead Limit", bez koje ne može da prođe ni jedan DnB rave), najbolji muzički video (Mantra) i najbolji album (Outer Edges). Iako su članovi sastava 2019. objavili da nakon 20 godina duge karijere polaze različitim putevima, čuvena Noisia će se ovog ljjeta još jednom okupiti da publici na Exitovoj Visa Fusion bini isporuči specijalni DJ set.

Thijs de Vliegera, jedan od članova kultnog sastava, publici će se predstaviti i na X-Bass stageu svojim samostalnim projektom pod pseudonimom Thys. Njegovo prvo samostalno izdanje je futuristički EP "Unmoved Mover/Unwound" - odiseja breakbeatova, distopijskih sintisajzera i orkestarskih prelaza - nakon čega 2021. godine objavljuje i EP "Ghostcards". "Unmoved Mover/Unwound" je snimljen u Vliengerovom studiju u Groningenu, koji je ujedno i baza trija Noisia.

Programu X-Bass Pita pridružuje se i Harriet Jaxxon, jedna od najjedinstvenijih drum'n'bass umjetnica na sceni posljednjih godina. Njene trake na kultnoj UKF platformi broje više od million strimova, a njena dosadašnja izdanja našla su se na vodećim etiketama poput Drum & Bass Arene i Hospital Recordsa. Ništa od toga nije neočekivano kada se u obzir uzme njena muzička pozadina, koja se prostire sve od old school hip-hopa, preko korijena jungla i UK garage klasika, kao i strast koju gaji prema drum'n'bassu od svog prvog ravea.

Luke Stephen Beavon - LSB iz Velike Britanije donosi tzv. rollere i melodični liquid drum'n'bass, jedan od omiljenih pravaca unutar žanra. LSB se muzičkom produkcijom bavi od 2007. godine, kada objavljuje "The Eleventh Hour" za etiketu Deep Soul Music, nakon čega su uslijedila izdanja za Demand Records, Spearhead, Integral i Hospital Records.

"I am where DnB is", stoji u opisu Petre Žnidaršič Peree, slovenačke njukamerke i DJ-ice u usponu, koja će se ove godine pridružiti oazi najkvalitetnijeg drum'n'bass zvuka. Peree je dio sastava Basolovka iz Ljubljane, te kao rezidentkinja učestvuje i na manifestacijama u produkciji ovog kolektiva.

Screamarts je mladi drum'n'bass producent iz Salzburga u Austriji, koji je svoju muzičku karijeru započeo prije deset godina, a od tada su njegove vještine u produkcijskoj laboratoriji dovele do toga da bude prvi u trci novih umjetnika u ovom žanru. Prepoznatljiv je po mračnom i melodičnom zvuku i minimalističkim i tehnološki vođenim muzičkim ukusom koji je predstavljen na Noisia radiju, Drum & Bass Areni i DNB Portalu, kao i trakama koje izdaje za vodeće labelove kao što su Subplate Recordings, Flexout, Blackout, Eatbrain i Dispatch Recordings.

Nakon zajedničkog debitantskog trijumfa ranije ove godine, kada su dijelili binu sa gigantima svjetske bass scene Black Sun Empire, specijalni B2B set donose osječki Minimalist i beogradski SK3T, a domaću podršku pojačavaju jungle i drum'n'bass DJ-ica Slink iz Beograda, novosadski Tendo i DSPT, kao i producent C:Critz koji će predstaviti deep/minimal spektar žanra, a koji je ranije imao priliku da dijeli binu s internacionalnim imenima kao što su AMC, Delta Heavy, Technimatic, The Upbeats i drugi.

Svi oni pridružuju se ranije objavljenim izvođačima, među kojima je renomirani domaći producent Nemy, veteran novosadske drum'n'bass scene Souldrive, beogradski Euphorics & Edge MC, niški duo Synchronicity, Bane, Buzzin, Indukt i novosadski multižanrovski duo Baboon, BoJah MC, kao i domaćini X-Bass Pita - kolektiv Drop Sensei.

EXIT festival će biti održan na Petrovaradinskoj tvrđavi od 7. do 10. jula, uz potvrđena velika muzička imena, kao što su Calvin Harris, Nick Cave & The Bad Seeds, Iggy Azalea, Afrojack, James Arthur, Masked Wolf, Joel Corry, Jax Jones, Alok, ATB, Boris Brejcha, Honey Dijon, Maceo Plex, Reinier Zonneveld, Monolink, Denis Sulta, Mathame, ZHU, ACRAZE, Sama’ Abdulhadi, ANNA, Sepultura, Napalm Death, Marky Ramone, Molchat Doma, She Past Away, Konstrakta, Brkovi, Paraf, Vizelj, Coach Party, Sana Garić, Prti Bee Gee i mnogi drugi, a stižu i objave novih izvođača!

U prodaji su četvorodnevne ulaznice po cijeni od 128 KM, uz uštedu od 50 odsto. Jednodnevne ulaznice za petak, 8. jul, kada nastupaju Nick Cave & The Bad Seeds dostupne su po promotivnim cijenama, a njihov kontingent je ograničen. Cijena regularnih jednodnevnih ulaznica je 62 KM, fan pit ulaznice su dostupne po poklon cijeni od 82 KM, a VIP po cijeni od 210 KM. Ulaznice se mogu kupiti putem sajta EXIT festivala, zatim na prodajnim mjestima i onlajn na stranicama Gigs Tixa.