Dodatnih 1.100 ulaznica za Stingov koncert u Sarajevu

Od 18. maja će u prodaju biti pušten dopunski kontingent ulaznica za Stingov koncert u Sarajevu, koji je zbog prolongiranja martovskog dijela turneje slavnog muzičara pomjeren za 2. oktobar.

Određeni broj publike izvršio je povrat novca, što je omogućilo vraćanje limitiranog broja ulaznica u promet.

"U danima koji su bili određeni za povrat novca nakon pomjeranja datuma koncerta, na biletarnice je vraćeno 1.100 ulaznica za Stingov koncert u Sarajevu. Najveći broj ulaznica je za parter, mada su ostale i zone na raspolaganju, s toga savjetujemo svima koji svoje ulaznice nisu osigurali na vrijeme da požure s kupovinom", poručili su iz produkcijske kuće "Avalon", organizatora koncerta.

Ulaznice će biti dostupne od devet časova na bilaternicama platforme www.kupikartu.ba, kao i putem portala, a po cijenama - parter 69 KM, fan-pit 99 KM i tribine 99 KM.

Najavljeni koncert u "Zetri" trebalo bi da traje dva sata, a Sting će izvoditi neke od najvećih hitova "Every Breath You Take", "Englishman in New York", "Desert Rose", te će promovisati i novi album "The Bridge", obljavljen 19. novembra.