Dženifer Lopez i Maluma objavili album "Marry Me"

Popularne muzičke svjetske zvijezde Dženifer Lopez i Maluma objavile su album "Marry Me" kao muziku iz istoimenog filma u kome i glume, u izdanju diskografske kuće "Sony Music" iz Njujorka, odnosno ogranka "Sony Latin Music"/"Arista", saopštio je distributer za region "Menart".

Za sada je muzika iz filma - soundtrack dostupna na svim važnim digitalnim servisima, a disk kao fizičko izdanje će biti u prodaji početkom marta.

Film je u Srbiji preveden kao "Ti si taj" u distribuciju kuće "Taramount film", i krenuo je da se prikazuje u domaćim bioskopima od 10. februara.

Soundtrack "Marry Me" uključuje pop, latino pop, reggaeton i remiks verzije originalnih pjesama Malume i Lopezove.

Među njima je i već poznati hit "Pa" Ti", koga potpisuju Lopez, Maluma, Elena Rose.

Album u prvi plan ističe vokalne mogućnosti Dženifer Lopez, kao što je u baladi "On My Way (Marry Me)", a spot ove pjesme režirao je Santiago Salviche koji samo na YouTube kanalu ima skoro 7 miliona pregleda.

Na albumu je i Malumina balada "Segundo", kao i nježni duet Lopezove i Malume - "Marry Me" (Kat & Bastian Duet).

Takođe prisutne su i pjesme koje pjeva Lopez - "Church", "After Love (Part 1)", "Nobody's Watching", "Love of My Life", i od Malume - "1 En 1 Million"

U modernoj ljubavnoj priči - romantičnoj komediji "Marry Me" o slavnima, braku i društvenim mrežama, Lopez glumi superzvijezdu Kat Valdez koja sa novom muzičkom zvijezdom Bastianom (Maluma) čini najseksepilniji par na svijetu.

Oni odlučuju da se vjenčaju pred publikom povodom uspješnog zajedničkog singla "Marry Me".

Ceremonija treba da se prenosi uživo preko društvenih platformi, ali u publici na koncertu je i Oven Vilson koji glumi učitelja matematike.