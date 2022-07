Džoni Dep dvije pjesme posvetio Amber Herd

Glumac Džoni Dep opjevaće svoj sudski proces koji je vodio protiv bivše supruge Amber Herd, nakon što ju je dobio u sporu za klevetu kada ga je optužila za nasilje.

"Mislim da si dovoljno rekla za jednu je**** noć", glasi dio koji Dep pjeva u jednoj od pjesama koju je napravio s legendarnim britanskim gitaristom Džefom Bekom, a pjesme bi trebalo da budu objavljene uskoro, kako piše londonski Sunday Times.

Džoni je zajedno s Bekom, napisao dvije pesme za album pod nazivom "18".

Po svemu sudeći, ove numere otkrivaju kako se Džoni osjećao tokom suđenja koje se dešavalo pred cijelim svijetom i tako razotkrio problematičan bračni život. "Sjediš tamo kao pas sa sedmogodišnjim svrabom", riječi su pjesme "Sad Mootherf*** Parade".

"Da sam imao novčić, ne bih ti dohvatio ruku", nastavlja se drugi stih.

Glumac i pjevač pridružio se Beku na turneji u Velikoj Britaniji. Njihov album "18" ime je dobio po vremenu koje su u mladosti zajedno proživeli, a osim dvije Depove nove pjesme ostatak albuma čine obrade, uključujući "Caroline, No" - Brajana Vilsona iz Bič Bojsa i "Venus and Furs" Loua Rida iz Velvet Undergrounda, piše The Times, prenosi Telegraf.

"Kad smo Džoni i ja počeli da sviramo zajedno, to nam je podstaklo kreativnost i probudilo mladački duh. Šalili bismo se kako se osjećamo kao osamnaestogodišnjaci i tako je '18' postao naziv albuma", rekao je Bek za strane medije.