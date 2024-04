Eminem najavio novi album, otkriven naziv materijala (VIDEO)

​Ne samo da se Eminem pojavio na bini na NFL draftu u Detroitu u četvrtak, već je takođe iskoristio noć da najavi svoj nadolazeći 12. studijski album, "The Death of Slim Shady (Coup de Grace)", koji bi trebao izaći ovog ljeta.

Najava za album od 30 sekundi emitovana je prije nego što se Eminem pojavio na draftu.

Spot je pozicioniran kao kriminalistička emisija u stilu "Unsolved Mysteries", pod nazivom "Detroit Murder Files", i prikazuje voditelja koji raspravlja o "plavokosom anti-junaku" i tome kako su njegovi "nepristojni tekstovi i kontroverzni nestašluci" vodili do smrti repera.

"The Death of Slim Shady" prvi je Eminemov album nakon "Music to Be Murdered By" iz 2020. godine, prenosi "MiamiHerald".

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.