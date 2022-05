Eminem radi muziku za film o Elvisu Prisliju

Prvi pogled na film "Elvis" sa Ostinom Batlerom u glavnoj ulozi fanovi su mogli da vide 23. maja kada je objavljen njegov prvi zvanični trejler. Osim trejlera, otkrivena je i postava muzičara koji su predstavljeni na saundtreku što je izazvalo oduševljenje ali i čuđenje obožavatelja.

Neki od vrhunskih svjetskih umjetnika kao što su Dodža Ket, Eminem i Si Lo Grin, Džek Vajt i Maneskin, da nabrojimo samo neke, moći će da se čuju u ovom filmu. Dok je većina ljubitelja muzike bila oduševljena listom, nekolicina je bila šokirana i uznemirena kada su vidjeli da se rep ikona Eminem pojavljuje u filmu zasnovanom na životu legende rokenrola.

Eminem je u ponedjeljak, 23. maja, na Instagramu podijelio isječak svoje pjesme iz filma pod nazivom "King and me" u kom se pojavljuje i kultni muzičar Si Lo Grin. Korisnici društvenih mreža brzo su podsjetili da je reper isprozivao Elvisa Prislija u svom hit singlu "Without Me", a istovremeno ga je imitirao u muzičkom spotu za pomenutu pjesmu.

"Nisam prvi kralj kontroverze. Ja sam najgora stvar koja se desila još od Elvisa Prislija. Da radim crnačku muziku tako sebično i koristim je da se obogatim", repovao je Eminem 2002. godine.

U 2009. godini, Eminem je očigledno promijenio mišljenje pošto je hvalio pokojnu ikonu i cijenio Prislija kao plesača.

U intervjuu za Metro Times, Eminem je izjavio: "Nikad nisam bio pravi Elvisov fan. Ipak, reći ću vam jednu stvar. Gajim poštovanje prema tom čovjeku. Pa, očigledno je bio veliki umjetnik, ali ja jednostavno nikada nisam bio u njegovoj muzici."

"Ali reći ću jedno, umio je da pleše. Namučio sam se kad sam morao da naučim pokrete za 'Jailhouse rock' za potrebe spota", dodao je on.

Obožavatelji nisu bili presrećni što se Eminem pojavio na soundtracku za film "Elvis", rekao je jedan.

"Sve smeće koje je Eminem pričao o Elvisu, sada želi da bude dio muzike za film o Elvisu", prokomentarisao je jedan tviteraš, da bi drugi rekao: "Ironično što je Eminem na saundtreku o bijelom tipu koji je ukrao muziku od crnaca".

