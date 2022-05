Nakon 10 godina ponovno se okuplja grupa Feminnem.

Neda Parmać, Nika Antolos i Pamela Ramljak odlučile su ponovno nastupati zajedno. Na Instagramu su otvorile i službeni profil grupe, a novošću su se pohvalile i na svojim privatnim profilima.

"Ekipa presretne smo, we are back!", napisala je Pamela. "Here we go", oglasila se i Neda u komentarima.

Pamela je na Instagram Storyju dala naslutiti i da će biti novih pjesama.