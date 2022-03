Finale međunarodnog festivala "Balkan Fest": Praznik pop muzike u Banskom dvoru

​Finalno veče festivala pop muzike "Balkan Fest" na kojem će se okupiti mladi pjevački talenti iz Slovenije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine održaće se u subotu veče, 12. marta, u Koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci.

Nastupiće 21 takmičar u tri uzrasne kategorije: djeca od 8 do 14, tinejdžeri od 15 do 17 i odrasli od 18 do 31 godine.

Plasman u finalne ostvarili su kroz selekciono takmičenje u kojem ih je ocjenjivao stručni žiri sastavljen od afirmisanih muzičkih stručnjaka iz 15 zemalja.

Festival "Balkan Fest" je istovremeno selekciono takmičenje koje omogućuje pravo učešća na "Slavjanskom bazaru" u Vitebsku (Bjelorusija) koji važi za jedan od najvećih festivala umjetnosti u svijetu.

Prema pravilima ovog festivala utvrđenim za tekuću godinu, na festival u Bjelorusiju otputovaće najbolje plasirani takmičari iz Hrvatske i Slovenije u konkurenciji djece a u kategoriji odraslih iz Bosne i Hercegovine.

"Balkan Fest" je jedan od projekata "Slo(a)venskog kulturnog centra" iz Banjaluke koji prošle godine zbog epidemioloških mjera nije bio u mogućnosti da organizuje finalno okupljanje u Banjaluci. Inače, ovaj centar je dobio povjerenje "Slavjanskog bazara" da bude selekciono sjedište za mlade muzičke talente iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije.

"Raduje nas što 'Balkan Fest' izrasta u sve stabilniju muzičku manifestaciju i što ga je Grad Banjaluka uvrstio u zvaničan kalendar kulturnih manifestacija planiranih u ovoj godini. Povjerenje koje nam je dao 'Slavjanski bazar' nije slučajno. Naši aktivisti su u posljednje dvije decenije sarađivali individualno sa bjeloruskim festivalom a onda smo odlučili da tu saradnju institucionalno osnažimo. Registrovali smo udruženje građana čija je misija da njeguje kulturnu saradnju prvenstveno među slovenskim narodima", kaže Nikola Deretić, predsjednik Slovenskog kulturnog centra.

U posljednje dvije godine mladi pjevači koje je "Slovenski kulturni centar" kandidovao za učešće ne nekoliko međunarodnih festivala ostvarili su zapažene rezultate.

U julu 2020. godine Ivona Odicki iz Prijedora osvojila je treće mjesto na "Slavjanskom bazaru". Sara Milivojević iz Brčkog osvojila je iste godine u novembru treće mjesto za interpretaciju na dječijem međunarodnom festivalu "Zlatne iskre" u Varni u Bugarskoj.

Mirza Selimović iz Srebrenika je na prošlogodišnjem festivalu „Slavjanski bazar“ osvojio prvu nagradu za interpretaciju pjesme na maternjem jeziku.

Kristina Ivanović Mlinar iz Banjaluke je pobjednica međunarodnog festivala "Universong" u Španiji održanog prošle jeseni.

"Sve nas ovo hrabri da istrajemo i još uspješnije nastavimo misiju kojom se ponosimo. Pokrenuli smo inicijativu prema Gradskoj upravi da se Banjaluka i Vitebsk bratime. Ima mnogo razloga da se ovaj višestoljetni grad koji je administrativni i kulturni centar regije od blizu 3 miliona stanovnika prihvati kao uzor od koga se u oblasti kulture može mnogo naučiti i primijeniti u našim uslovima", naglasio je Deretić.