Godinu dana od odlaska Đorđa Balaševića: Panonski mornar u moru pjesama

Na današnji dan, 19. februar, prije godinu dana, preminuo je najpopularniji novosadski i jugoslovenski kantautor i pjesnik Đorđe Balašević.

Građani su se danima opraštali od kantautora koji je svojom muzikom obilježio živote generacija ljudi na ovim prostorima, piše 021.rs.

O njegovoj smrti i višednevnoj javnoj žalosti izvještavali su i svetski mediji. Balašević je rođen 1953. godine u Novom Sadu i svoj život je proveo u ulici Jovana Cvijića. Nakon što je napustio gimnaziju, 1977. godine započeo je muzičku karijeru sa grupom Žetva, sa kojom snima "U razdeljak te ljubim", koja odmah postaje hit. Godinu dana kasnije osniva grupu Rani mraz sa kojom će snimiti tri albuma. Ipak, prije albuma doći će generacijska pjesma - "Računajte na nas", kao i "Prva ljubav". Sa Ranim mrazom snima albume "Mojoj mami, umesto maturske slike u izlogu", "Odlazi cirkus" i "Panonski mornar", na kojima su otpjevani evergreen-ovi kao što su "Neki novi klinci", "Priča o Vasi Ladačkom", "Život je more", "Pa dobro gde si ti", "Odlazi cirkus", "Panonski mornar", "Lagana stvar" i druge. Potom dolaze osamdesete kada Balašević odlučuje da nastupa samostalno, uz saradnike na bini i u studiju koji će ga pratiti na turnejama, a koji će kasnije nositi razna imena. Osamdesete su, vjerovatno, bile period i najvećeg kreativnog zamaha, kada snima čak šest albuma, oprobavajući se u različitim muzičkim žanrovima. Već prvi samostalni album "Pub" donio je pjesme kao što su "Boža zvani Pub", "Za treću smenu", "Za sve je kriv Toma Sojer", "Lepa protina kći", a hitovi se nastavljaju na albumima "Celovečernji the kid", "003", "Bezdan", "Panta rei...", "Tri posleratna druga". U tom periodu otpevane su pesme poput "Svirajte mi 'Jesen stiže dunjo moja'", "Nikad kao Bane", "Neko to od gore vidi sve", "Noć kad sam preplivao Dunav", "Olivera", "Slovenska", "Ne lomite mi bagrenje", "Ne volim januar", "Jednom...", "Devojka sa 'čardaš' nogama", "D-moll" i brojne druge. Devedesetih godina, u "užoj Jugoslaviji", Balašević zbog političkih stavova biva zabranjivan na radijskim stanicama i televizijama, ali ostaje muzička zvijezda. Na svojim koncertima otvoreno je govorio protiv ratnih dejstava JNA, kao i protiv Slobodana Miloševića. Uz ljubavne pjesme piše i one angažovane, pa se na albumima "Marim ja", "Jedan od onih života", "Naposletku", nalaze pjesme poput "Ringišpil", "Nevernik", "Olelole", "Ja, luzer?", "Krivi smo mi", "Portret mog života", "Čovek sa mesecom u očima", "Namćor", "Dođoška", "Sin jedinac"... Od devedesetih i "Gede Gluperde" Balašević se oprostio albumom "Devedesete" objavljenom 2000. godine, kada saundtrek nekih novih vjetrova postaje pjesma "Živeti slobodno", ali pjesnik iz Jovana Cvijića se okreće i baladama "Nedostaje mi naša ljubav", "Kao talas", a tu su i "Stih na asfaltu". "U nama još ima stare slave, drži se stari grade. Ima u tebi još uvek mirisa one stare varoši kojoj su svi zavideli, u kojoj su se svi osećali pomalo neprijatno koliko je bila bolja od drugih gradova. Dobro jutro Novi Sade, imamo mi još uvek fore da se vratimo na puteve stare slave", govorio je tih dana Balašević na Radiju 021. Slijedi album "Dnevnik starog momka" u kojem pjesme nose ženska imena, a zajedno daju "Olja je najbolja". Pjesme s tog albuma poznatije su kao "Princezo, javi se", "Korzo", "Još jedan dan bez nje", "Na Bogojavljensku noć". Posljednji album objavljuje 2004. pod nazivom "Rani mraz", a na njemu se zabilježene pjesme kao što su "Aco-Braco", "Čivutski vrt", Ja Vas, kanda, znam?", "Tvoj neko" i druge. Balašević je tu zastao sa albumima, napravivši višegodišnji pauzu sa objavljivanjem novih pjesama, a onda je "grunulo ko grom" i poznati kantuatur se vratio sa pjesmom "Osmeh se vratio u grad". U godinama nakon toga Balašević će u nekoliko navrata objaviti pjesme koje će zabilježiti milionske preglede, poput "Unikatna", "Duet", "Mala vidra". U situaciji kao iz devedesetih našao se još jednom 2017. godine, kada je objavio svoju posljednju društveno angažovanu pesmu "Dno dna". Ova pesma bila je puštana tek na nekoliko radijskih stanica u Srbiji. Osim pesama, Panonski mornar, imao je i drugačije načine izražavanja. Objavio je romane "Tri posleratna druga", "Jedan od onih života", potom "Kalendar mog detinjstva" i "Rani mraz", koji je opisan kao "scenario za dugometražnu igranu baladu", a jedno vrijeme je pisao i novinske kolumne. Upravo se i Balaševićeva rediteljska avantura završila filmom "Rani mraz". Prije toga, ovaj kantautor ostvario je uloge i na televiziji, pa je glumio u serijama "Vojnici", "Pop Ćira i pop Spira", "Specijalna redakcija". Dobitnik je brojnih priznanja, a ostaje zapisano i to da je Balašević prvi dobitnik Februarske nagrade Grada Novog Sada.