Jasna Gospić najavila spot za "Bijeli grad"

Jasna Gospić sa kompozicijom "Bijeli grad" učestvovala je na festivalu zabavne i pop muzike "Beogradsko proleće" i kako kaže sve je to vratilo na početke uspješne karijere.

Ova muzička smotra održana je nakon višegodišnje pauze. "Beogradsko proleće" je nekada bio veoma važan kulturni događaj za cijelu bivšu Jugoslaviju. U produkciji RTS-a, uz veliki orkestar i 18 pjevača iz cijelog regiona, događaj je okupio i veliki broj posjetilaca i ljubitelja dobre muzike i ovakvih kulturnih događaja, koji u današnje vrijeme nedostaju na muzičkoj sceni regiona.

„Želim da čestitam organizatorima, jer je sve bilo fantastično. Osjećala sam se kao u stara, dobra vremena kada se na sve mislilo i kada se svaki izvođač maksimalno ispoštovao. Veliki orkestar, divna scenografija i kvalitetni pjevači, sve skupa bilo je zaista divno“, kaže Jasna Gospić.

S obzirom da je festival bio takmičarskog karaktera, dodaje, bilo je i malo pozitivne napetosti.

„Svi su se trudili da budu na visini zadatka. Učestvovala sam mnogo puta na svim festivalima bivše Jugoslavije, imam mnogo iskustva kada su u pitanju takve muzičke manifestacije i naučila sam da nije važno pobijediti. Važno je da pjesma nađe svoj put do publike, da se sluša i traje i da je ljudi zavole. U tom smislu, moja najveća nagrada je bezvremenska pjesma "Dođi u pet do pet", izvedena na festivalu Vaš šlager sezone 1977., i pjesma "Zar je voljeti grijeh", izvedena na Splitskom festivalu 1987. godine. Te pjesme su postale evergrini, a to je za jednog pjevača najveća moguća nagrada. Treba težiti ka stvaranju takvih pjesama, a ne onih koje čujemo jedno veče i sutra ih već zaboravimo“ ističe Jasna Gospić.

Jasna je od kolega i publike dobila veliki broj pohvala za kompoziciju "Bijeli grad", za koju planira snimiti i spot.

„Reakcije su bile odlične i po mišljenju mnogih "Bijeli grad" je bila jedna od najljepših pjesama. Na to sam jako ponosna, jer sam autor i muzike i teksta. Napisala sam je, što se kaže, iz duše, a tada se rijetko griješi. Međutim, nekada je uspjeh pjesme zavisio isključivo od publike, dok danas njenu sudbinu određuje menadžment pjevača, ukoliko ga, naravno, ima. Svejedno, ako pjesma nema kvalitet, ljepotu i pjevljivost, sve je uzalud. Citirat ću mog dugogodišnjeg producenta i prijatelja Marina Meštrovića, koji kaže: "Nije muzika trka na 100 metara", kaže Jasna Gospić koja trenutno sa porodicom odmara u španskoj Marbelji.