KUD "Piskavica" osvojio prvo mjesto u Rusiji

Kulturno-umjetničko društvo "Piskavica" osvojilo je prvo mjesto sa titulom laureata na 14. Internacionalnom folklornom festivalu "Gran-pri Interfolk" u Sankt Peterburgu.

Ovo banjalučko društvo je, na poziv Komiteta za kulturu Sankt Peterburga, učestvovalo na festivalu takmičivši se u dvije kategorije - izvorne pjesme i autentične narodne igre - gdje se predstavilo svojim programom sa Kozare.

Prema ocjeni stručnog žirija, KUD "Piskavica" osvojio je prvu nagradu u obje kategorije, a uz titulu laureata, uručena su im i specijalna priznanja žirija za vokalnu podršku u igri. Takmičenje je održano u online formatu.

"Nadamo se da ćemo sljedeće godine moći uživo učestvovati na 15. 'Interfolk festivalu' te da ćemo na taj način krunisati naših 20 godina rada", napisano je u objavi ovog KUD-a na društvenim mrežama.

Kulturno-umjetničko društvo "Piskavica" osnovano je 2002. godine i radi u istoimenom živopisnom potkozarskom mjestu Piskavica, kod Banjaluke. Društvo broji oko 150 članova svih uzrasta i profesija (učenici, studenti, radnici i penzioneri), koji rade u više sekcija. Najbrojnija sekcija je folklorna, koja ima tri grupe i to: dječju grupu do 12 godina, omladinsku grupu do 17 godina i izvođačku grupu starijih od 17 godina.

U muzičkoj sekciji rade narodni orkestar, pjevačka grupa i vokalni solisti. Društvo je jedinstveno po tome što ima sekciju koja se bavi izvornim narodnim stvaralaštvom u okviru koje članovi sekcije pripremaju i prezentuju stare narodne običaje uz tradicionalne izvorne pjesme potkozarskog kraja.