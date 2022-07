Karlos Santana se onesvijestio na koncertu

​Legendarni muzičar Karlos Santana onesvijestio se na bini tokom koncerta jednom klubu kod Detroita u utorak uveče.

Njemu je pozlilo zbog iscrpljenosti usljed visoke temperature i dehidratacije, saopštio je menadžer čuvenog muzičara ističući da se on oporavlja, prenosi Foks njuz.

Na slikama i snimcima sa društvenih mreža vidi se kako ljekari pokušavaju da pomognu Santani na bini. Utisak je da je mahnuo publici dok je kolicima odveden sa bine.

