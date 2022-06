Kejt Buš obara rekorde pjesmom starom 37 godina

Britanska pjevačica Kejt Buš osvaja muzičke top liste s pjesmom "Running Up That Hill", koju je objavila još 1985. godine zahvaljujući trenutno popularnoj Netfliksovoj seriji Strendžer tings.

Pjesma Kejt Buš Running Up That Hill dospjela je na prvo mjesto britanske i svjetstkih top-lista 37 godina nakon što je objavljena.

Pored toga, Kejt Buš ima najduži jaz između singlova koji su se našli na prvom mjestu, jer su protekle 44 godine od njenog debija sa pjesmom Wuthering Heights (Taj rekord je do sada držao Tom Džons sa 42 godine).

Inače, Running Up That Hill kada je objavljena uspela je da se probije samo do trećeg mjesta.

"Teško je shvatiti brzinu kojom se sve ovo dešava", objavila je Kejt Buš na svojoj zvaničnoj veb-stranici početkom nedjelje.

Pjesma je trenutno na četvrtom mjestu u Sjedinjenim Državama, što je takođe najbolji plasman koji je tamo imala.

Running Up That Hill u Velikoj Britaniji trenutno ostvaruje oko 575.000 puštanja dnevno na Spotifaju i više od šest miliona dnevno na platformi širom svijeta.

IT'S OFFICIAL: Kate Bush's Running Up That Hill is the UK's Number 1 single The momentous chart feat sets THREE all-time Official Chart records. Find out all of the details here https://t.co/tD5uhoq1iu Congratulations, Kate Bush pic.twitter.com/Lbzknyy4G7