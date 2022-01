Ko je bio Aki Rahimovski, kolege se opraštaju: "Putuj, maestro"

Aki Rahimovski rođen je 5. juna 1955. godine u Nišu, ali se ubrzo s porodicom preselio u Skoplje. Kako mu je otac bio profesor muzike, sa sedam godina je krenuo u muzičku školu, odsjek klavir i pjevanje.

Kao tinejdžer bio je član nekoliko sastava od kojih su neki grupa "Vakuum", "Krvna braća" i grupa "Torr", s kojom je nastupio na festivalu u Zagrebu 1975. godine. Godine 1975. upoznao je gitaristu i kompozotpra Huseina Hasanefendića - Husa i Juricu Pađena. Iste godine u saradnji s menadžerom Vladimirom Mihaljekom Mihom osnovali su prvu postavu "Parnog valjka".

Prvu postavu "Parnog valjka" činili su: Aki Rahimovski (vokal, klavir), Husein Hasanefendić Hus (solo gitara, akustična gitara, vokal), Srećko Antonioli (bubnjevi), Zlatko Miksić - Fuma (bas-gitara) i Jurica Pađen (solo gitara, akustična gitara). U 30-godišnjoj karijeri "Parni valjak" je objavio 16 studijskih albuma, 14 singlova, pet uživo albuma, četiro kompilacije, te dva koncertna DVD-a.

Albumi prodavani u milionskom tiražu

Svoj prvi studijski album izbacili su 1976. godine pod nazivom "Dođite na show!", a objavila ga je beogradska diskografska kuća PGP-RTB. Godinu dana kasnije zagrebački Jugoton plasirao je i njihov drugi album pod nazivom "Glavom kroz zid". Treći studijski album "Gradske priče" objavili su 1979. godine, a taj album je doživio i svjetsku distribuciju pod nazivom "City Kids".

Četvrti album "Vruće igre" izlašao je 1980. godine, a kao i prethodni snimljen je u studiju CSB u Milanu. Na njemu su otkrili najomiljenije teme članova utemeljitelja, pjevača Akija i autora Huseina Hasanefendića Husa. Godine 1981. izlašao je šesti studijski album "Vrijeme je na našoj strani". "Glavnom ulicom", kao sedmi studijski album, objavljen je 1983. godine, a godinu dana kasnije i osmi pod nazivom "Uhvati ritam".

Svi albumi doživljavaju zlatne i platinaste tiraže, a ukupni tiraži već su imali nekoliko miliona. Deveti studijski album objavljuju 1985. godine po nazivom "Pokreni se!", a deseti studijski album izlazi 1987. godine pod nazivom "Anđeli se dosađuju?", na kojem se našao čuveni hit "Jesen u meni".

Posljednja postava sastava počela se okupljati 1988. godine kada je prilikom snimanja jedanaestog studijskog albuma "Sjaj u očima" sekciju "Valjka" dopunjuju basista Zoran Preksavec Preksi i bubnjar Dražen Scholz, a 1989. godine "Valjku" se pridružuje i klavijaturist Berislav Blažević Bero.

Snimili najprodavaniji album uživo

Godine 1990. nova postava je snimila album "Lovci snova", a 1991. godine povodom 15 godina rada sastav je na tržište izbacio uživo album "Svih 15 godina" na kojem se našlo 29 uživo pjesama, a iste godine objavljena je i kompilacija "Pusti nek traje".

Godine 1992. u sastav dolazi i jedan od najboljih hrvatskih gitarista Marijan Brkić Brk, koji je, kao i Dražen Scholz i Berislav Blažević Bero, ostao do raspada sastava.

Godine 1993. "Parni valjak" je snimio i trinaesti studijski album pod nazivom "Buđenje", koji je dobio čak šest "Porina", a 1995. izdali su jedan od najprodavanijih hrvatskih albuma svih vremena te definitivno najprodavaniji uživo album, "Bez struje: Live in ZeKaeM". "Zastave", petnaesti studijski album, objavili su 2000. godine, a četiri godine kasnije, trenutno posljednji album, "Pretežno sunčano".

Hus 2005. godine napustio bend, Aki nastavio

Godine 2005, na 30. godišnjicu osnivanja sastava, Hus je odlučio da prestane s koncertnim aktivnostima, dok ostatak sastava, pod vođstvom Akija Rahimovskog nastavlja s radom te 2007. godine snima album "U vremenu izgubljenih".

Iste godine nastupili su i u Australiji gdje su održali pet koncerata. Početkom 2008. godine Aki se rastaje s pratećim bendom te kreće na turneju po Srbiji s klavijaturistom Emilom Saksom.

Veliki povratak u jesen 2009.

U jesen 2009. godine "Valjak" je objavio veliki povratak u sastavu: Aki, Hus, Brk, Preksi, Bero te novi bubnjar - Dalibor Marinković Dado; i to u sklopu "Karlovačko live" turneje. Turneja je obuhvatala 10 gradova, sve je počelo u Dubrovniku, a završilo u Čakovcu.

Prije dvije godine dobio treće dijete

Rahimovski je 2020. godine treći put dobio dijete. Kćerku Antoniju dobio je sa 27 godina mlađom Slovenkom Barbarom Vesel.

O Akijevom privatnom životu bilo je poznato vrlo malo. Dva puta se ženio, a iz prvog braka ima sina Kristijana, takođe poznatog muzičara. Drugi brak, s tajanstvenom Ingrid, trajao je četrdeset godina te se još do prije nekoliko godina pisalo da su srećni zajedno. Zajedno imaju kćerku Dinu.

S Ingrid se skoro gotovo nije pojavio u javnosti, smatrajući da privatni život treba ostati privatan.

Kolege se opraštaju od Akija

Od Akija se danas opraštaju brojne kolege. Između ostalih Željko Samardžić, Nikola Rokvić, Nenad Milosavljević, poznat kao Neša Galija, kolege iz "Nevernih beba" i mnogi drugi.

"Tužne oči, sto pitanja... Doviđenja, dragi prijatelju naš, mirno spavaj", napisali su.

Neša Galija je napisao da mu je baš žao i da je to još jedna tužna vijest.

"U baš mi je žao. Još jedna loša vest. On je čovek koji je svojim delima sve pokazao. Mi imamo tu privilegiju da nas ljudi mogu procenjivati na osnovu naših dela. Šta god rekli je malo za ono što je on bio. jako mnogo velikih ljudi je otišlo i to baš nije dobro. Šta da radi čovek, neka mu je večna slava", rekao je Neša.

"Počivaj u miru generacijo, neka ti je vječna slava", oproštaj je Željka Samardžića od Akija.

Momčilo Bajagić Bajaga na svom Facebook profilu napisao je da je "sve šokirala i malo je reći rastužila vijest o smrti Rahimovskog, frontmena slavnog benda Parni valjak".

"Postalo je teško, iz dana u dan, opraštati se od ljudi koji su stvorili ovdašnju rok, pop, džez i generalno urbanu muziku i uopšte umetnost. Ovo sa Akijem me je baš pogodilo, poznavao sam ga više od 40 godina. Ne možeš da se pomiriš", istakao je Bajagić.

Kako kaže, "Aki nije nestao u našim srcima i u srcima ljudi koji vole njegovu muziku".

"Dok je tih pesama ljudi će ga pamtiti, a to će biti jako dugo", zaključio je Bajagić.

Boris Novković, pop pjevač, na svojoj stranici napisao je da mu se "teško oprostiti od kolege, prijatelja, saradnika, saigrača i ljudine".

Novković je istakao da "neki ljudi svojom energijom odaju vječnost, djeluje kao da su oduvijek bili i da će zauvijek biti dio nas".

"Dragi Aki, sve si radio iz srca i duše, davao se maksimalno na stejdžu i u životu. Volio si ljude, a ljudi još više tebe. Neponovljiv vokal koji me kroz Valjak veselio od mladih dana, prvih tuluma, pa sve do danas. Putuj sretno, ovdje si napravio i previše za jednog života i ostao zauvijek u našim srcima", naveo je Novković.

Pjevač Dejan Cukić je na svom Facebooku napisao: "Tuga. Zbogom, prijatelju dragi".

"Putuj maestro, koliko sam samo učio od tebe. Veliki pevač sa sjajnom bojom, intonacijom i bojom. Hvala ti. S Bogom", napisao je Nikola Rokvić na društvenim mrežama.

Aki Rahimovski preminuo je u 67. godini, ta vijest je saopštena na Favebook stranici "Parnog valjka".

"Dragi prijatelji, s neopisivom tugom u srcu vam javljamo da je danas, 22.1.2022. zauvijek zaspao Aki Rahimovski", stoji u objavi.

Ovu vijest za hrvatske medije je potvrdio i njegov menadžer Damir Osredečki.

"Pozlilo mu je danas ujutro, završio je u bolnici u Novom Mestu. Prije sat vremena su mi javili da je preminuo, ne znamo još uzrok smrti", rekao je Osredečki.