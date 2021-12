Koncert etno-grupe "Iva" u Banskom dvoru

BANJALUKA - Repertoar se striktno sastoji od autorskih kompozicija etno-grupe "Iva", a sam naziv ovog koncerta u Banskom dvoru "Etno-grupa 'Iva' i prijatelji" govori da će se te večeri predstaviti naših deset prijatelja, muzičara koji će upotpuniti celu atmosferu, rekao je Saša Pavlović za "Nezavisne".

Rukovodilac ove grupe, čiji će se koncert održati sutra veče od 20 časova u Koncertnoj dvorani Kulturnog centra Banski dvor, podsjetio je da je ovaj ansambl prisutan na našoj sceni više od 18 godina.

Pored izvornog narodnog muzičkog stvaralaštva, grupa se bavi i očuvanjem srpskih duhovnih - liturgijskih i paraliturgijskih pjesama.

Pavlović je za naš medij pojasnio koliko je važno njegovati tradiciju ovakvim događajima, približio je njihovu misiju i sadržaj koji očekuje banjalučku publiku.

Saša Pavlović

On je ostao tajanstven po pitanju imena izvođača na koncertu te je naglasio da želi da to bude iznenađenje za publiku.

"Uglavnom imamo vokalne soliste, duvače - one koji će melodiju upotpuniti duvačkim instrumentima, i neizostavne udaraljke. Toliko možemo da otkrijemo. Samo postojanje etno-grupa je jedan od načina čuvanja nacionalnog muzičkog blaga, a bez postojanja ansambala koji čuvaju tradiciju u nekoj formi ne postoji ni nacionalni identitet. Dakle, to znači da još gajimo naše pesme, naš jezik i naše pismo. To je identitet našeg naroda i kulture", izjavio je Pavlović.

Naglasio je da se "Iva" igra s našom muzičkom tradicijom, uz zvučne slike kroz harmonije, različite melodije i moderne aranžmane koji pripadaju tlu pod nazivom "World Music" ili "Ethno fusion Prelo".

"Projekat 'Muzički kaleidoskop etno-grupe 'Iva 2021'' je nastavak prošlogodišnjeg projekta i nastavak i unapređenje prvobitne forme projekta koji se, u kontinuitetu, realizuje već 11 godina samo pod nazivima 'Muzički karavan' i 'Ethno Fusion Prelo'", pojasnio je Pavlović.

I ove godine projekat podrazumijeva turneju etno-grupe po gradovima i opštinama Republike Srpske. Dakle, 11 članova ove grupe planira da za učenike muzičkih škola i gimnazija, ali i za građanstvo, održi cjelovečernje koncerte u Gradišci, Prijedoru, Banjaluci i Doboju.

"Kroz edukativni, narativni, deo koncerta publika će imati priliku da sazna više o poreklu pesama, o mogućnostima savremene muzičke obrade našeg tradicionalnog muzičkog blaga, kao i o drugačijim oblicima njegovog očuvanja, negovanja i prenošenja na mlađe naraštaje", zaključio je Pavlović.

Samo dan nakon koncerta u Banjaluci, 17. decembra, etno-grupa "Iva" predstaviće se i u svom rodnom Doboju svečanim koncertom u sali Centra za kulturu i obrazovanje.