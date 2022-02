Koncert studenata Akademije umjetnosti u Banskom dvoru

Koncert studenata Katedre za kamernu muziku Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci održaće se 17. februara u Vijećnici Banskog dvora, a studenti će ovom prilikom izvoditi najljepša djela muzičkih velikana poput J.S. Baha, F. Mendelsona, J. Bramsa, A. Hačaturjana te Z. Kodalja.

Koncert je zakazan za 20 časova, a publici će se ovom prilikom predstaviti studenti Teodora Ljumović, Vukašin Šuvaković, Lucija Borković, Danka Ilić, Tatjana Mirnić, Marko Ružić, Branislava Bomeštar, Ivana Šobit, Uroš Kostić, Stefan Lopandić, Radovan Ivanović, Danilo Malešević, Anja Milutinović i Deana Simić.

Prema riječima njihove profesorice Biljane Jašić Radovanović, program koji će se naći na koncertu zajedno su radili tokom semestra i oni studenti koji su najbolje spremili svoje odabrane programe, dobili su priliku da nastupe na koncertu i tako pokažu svoj talenat pred uvijek prepunom salom u Banskom dvoru.

"Za dobar koncert potrebne su ozbiljne pripreme, a ja praktikujem da bar dva puta godišnje moja klasa održi cjelovečernji koncert. Najteže je postići i održati visok profesionalni nivo izvođenja, ali iza sebe imamo kvalitetne koncerte i trudimo se da svaki naredni bude takav", kazala je Jašić Radovanovićeva za "Nezavisne".

Pojasnila je da će se na ovom koncertu čuti i note nekih od najpoznatijih savremenih kompozitora, a posebno je naglasila važnost njegovanja klasične muzike danas.

"Klasična muzika je visokog kvaliteta, ona uvijek ima uži krug publike. Posebno je važno njegovati je u ovom vremenu kada i u muzici, kao i u mnogim drugim sferama umjetnosti i života uopšte, prevladava neukus, loš kvalitet, nebriga o kvalitetnom odgoju i obrazovanju naše omladine, ali to bi bila već veoma široka tema. Bitno je ne odustati od kvaliteta i klasične muzike, koja traje vijekovima i koja je dala mnoge genijalne kompozitore", izjavila je Jašić Radovanovićeva.

Kako kaže, na koncertu će nastupiti studenti osnovnih studija, kao i doktorskih studija kamerne muzike, koje su pokrenute prošle akademske godine i koje su prve doktorske umjetničke studije na Univerzitetu u Banjaluci.

"Svakako je za profesora lijep osjećaj vidjeti studente na sceni i čuti aplauz kojim publika nagrađuje njihov rad. Ali ono najvažnije čemu težim i što sa svakom novom generacijom priželjkujem jeste da oni postanu istinski profesionalci, posvećeni svom poslu, ali iznad toga dobri i kvalitetni ljudi", objasnila je Jašić Radovanovićeva.

Student Radovan Ivanović, koji će ovom prilikom publici pokazati svoje umijeće na harmonici, kazao je za "Nezavisne" da je poseban izazov to što se radi o kamernom sastavu koji zahtijeva poseban sklad između zamisli kompozitora i svakog člana kamernog sastava.

"Ako se pronađe ta zajednička nit, onda je to djelo zablistalo u punom sjaju i to publika osjeti, a to je ono čemu svi težimo. Ja sam u potpunosti ubijeđen da smo moja koleginica Deana i ja, pod budnim okom naše profesorice, uspjeli da pronađemo tu nit i da će to publika u Banskom dvoru osjetiti", rekao je Ivanović.

On je naglasio da je svaki nastup svojevrsna nagrada za uloženi rad, trud, energiju prilikom priprema za izvođenje neke kompozicije.

"Svaki javni nastup stvara veće samopouzdanje kod izvođača i svako ko je bio u prilici da nastupa, veoma dobro zna šta znači izaći i na adekvatan način interpretirati određeno djelo", objasnio je Ivanović.

Zajedno sa Ivanovićem predstaviće se u duetu i Deana Simić, studentkinja koja će zvukom flaute izvesti velika djela još većih kompozitora.

"Moram priznati da nam je u posljednjih godinu-dvije svima nedostajalo javnih nastupa i da većina nas željno očekuje da se pojavi na bini, posebno ako se radi o jednoj sali kao što je Banski dvor, za koju je opštepoznato da ima kvalitetan zvuk i da se muzičari mogu predstaviti u pravom svjetlu. Iskoristiću priliku da pozovem naše sugrađane da prisustvuju koncertu u što većem broju i da svi zajedno uživamo", zaključila je Simićeva.