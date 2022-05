Konstrakta održala prvu probu u Torinu

Predstavnica Srbije na Evroviziji, Ana Đurić Konstrakta je juče ujutru otputovala u Torino, a danas je održala svoju prvu probu.

Zvaničan nalog Evrovizije na Twitteru je lijepim riječima opisao nastup predstavnice Srbije.

"Kao i na prethodnim nastupima, srpska predstavnica Konstrakta ima scenski nastup koji uključuje kvalitetan namještaj, intenzivno pranje ruku i lijepu koreografiju peškira njenih pet pratećih pjevača", napisano je preko naloga Evrovizije uz fotografije nastale na probi.

Pjesma Evrovizije 2022. godine biće 66. po redu izbor za Pjesmu Evrovizije. Održaće se u Torinu, Italiji.

Na takmičenju će se održati dva polufinala 10. i 12. maja i finala koje će se održati 14. maja 2022. godine.

Na takmičenju će učestvovati 40 zemalja. Jermenija i Crna Gora će se vratiti nakon odsustva 2021. godine, dok je Rusija diskvalifikovana sa takmičenja.

As with previous performances from Serbia's Konstrakta, the staging involves some quality furniture, intense hand-washing, and some nice towel choreography from her five backing singers. #Eurovision https://t.co/ppHOBRVao3 pic.twitter.com/VDYfL6oLG3