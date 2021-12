Kristina Mlinar za "Nezavisne": Podrška ljudi je moja karta za svet

Banjalučanka Kristina Mlinar nedavno je ponijela titulu pobjednice ovogodišnjeg Međunarodnog "Universong" festivala pop muzike, koji је priredila Organizacija evropskih muzičkih festivala ORFEUM iz Španije.

Impozantan međunarodni žiri od 18 članova sastavljenih od uglednih muzičkih i estradnih imena, kompozitora, producenata, kulturnih i javnih radnika, dodijelio joj je najveći broj bodova. Kristina, u javnosti poznatija kao Ivanović, od svoje dvanaeste godine poznata je publici širom Republike Srpske zahvaljujući nekadašnjoj dječjoj muzičkoj emisiji "Kiki Šou", koja je emitovana na RTRS. Svoje muzičke korake je ipak započela ranije, sa nepunih pet godina u Dječjem horu "Raspevano proleće" u Požegi, a zvanično muzičko obrazovanje počela je da stiče u muzičkoj školi birajući instrument violinu. Trenutno završava master studije na Muzičkom konzervatorijumu "Giuseppe Tartini" u Trstu. U intervjuu za "Nezavisne" Mlinarova je govorila o svom dosadašnjem iskustvu, istaknutim takmičenjima, muzičkom pravcu i planovima za budućnost.

NN: Na ovogodišnjem internacionalnom muzičkom takmičenju "Universong", koji se originalno održava na Kanarskim ostrvima, osvojili ste gran-pri nagradu. Kakva je bila konkurencija i koliko Vam znači ova nagrada?

MLINAR: Presrećna sam i iskreno iznenađena najnovijom nagradom, jer je konkurencija bila izuzetno velika. Učestvovali su vrlo talentovani i pevački izgrađeni mladi umetnici iz brojnih zemalja: Kuba, Malta, Portugal, Španija, Ekvador, Italija, Austrija, Poljska, Mađarska, Bugarska... Neki su čak učestvovali i u popularnim TV muzičkim formatima poput takmičenja "The Voice", što mi i te kako imponuje kao mladom pevaču i daje još veću želju da nastavim ovim putem i sa marljivim radom.

NN: Više puta ste bili predstavnica naše države na raznim takmičenjima širom svijeta, pa tako i na ovom. Kako se osjećate kada imate mogućnost da, često kao jedini predstavnik, predstavljate svoju zemlju? Da li je to teret ili blagoslov? Kako Vi to vidite i kakvo je Vaše osjećanje tokom tih nastupa?

MLINAR: Odgovornost zaista jeste velika, jer kao individua ne predstavljate samo sebe, već i zemlju iz koje dolazite. Svi vole pobednike, ali ne treba da budemo strogi prema onima koji nisu uspeli da pokažu svoj potencijal do kraja, jer ipak su na to mesto došli s razlogom i sa nekom zaslugom. Uvek će biti boljih od nas, ali i gorih. Na nama je da se ne predajemo i da uvek težimo ka tome da damo sve od sebe i da budemo najbolji što možemo u datom trenutku. Svaki nastup na sceni posmatram kao da je poslednji, jer na taj način mogu da budem u potpunosti predana i prepuštena emociji koju treba da iznesem u tih nekoliko minuta. Sebi sam najveći sudija, i zbog toga mi je veoma važno da nakon izvođenja ja lično budem zadovoljna, a na onima koji slušaju ostaje da li će prepoznati sve što sam pokazala na sceni i to nagraditi na odgovarajući način.

NN: Sa kakvim numerama se pretežno predstavljate na takmičenjima? Šta birate i kako biste opisali svoj muzički stil i pravac? Takođe, da li postoji neko takmičenje ili iskustvo koje biste posebno izdvojili iz nekog razloga?

MLINAR: Vremena se menjaju, kao i muzički trendovi, ali verujem da je jaka emotivna balada uvek vanvremenska i izvedena na pravi način može da osvoji publiku i žiri. Mogu da se izjasnim kao pop pevač, ali takođe uživam da pevam i izvornu tradicionalnu muziku koja mi je vrlo bliska. Što se tiče takmičenja, izdvojila bih "Slavjanski bazar" u Belorusiji, na kojem sam učestvovala kao dvanaestogodišnja devojčica i takvo iskustvo bih ponovila i sada kao odrasla ako mi se ukaže prilika, jer je neopisiv osećaj ujedno takmičiti se među najboljima iz različitih država i nastupati pred kvalitetnom publikom koja i te kako ceni i željna je da čuje dobar glas i emociju, pa tako i pred eminentnim žirijem koji čine pevači poznati širom Evrope.

NN: Od malih nogu prisutni ste na muzičkoj sceni i raznim takmičenjima, ali ipak ste imali dugu pauzu, čak od jedne decenije, prije nego što ste se opet vratili takmičenjima i nedavno osvojili prvu nagradu u kategoriji za seniore "Movies & Musicals" na Malti. Koliko su takmičenja važna za Vas i Vašu profesiju?

MLINAR: Takmičenja sam uvek posmatrala kao jednu vrstu edukacije i razvijanje veština nabolje. Takođe, kao jedno lepo, bogato iskustvo, ispunjeno novim poznanstvima, prilikama, novim kulturama, putovanjima i gradovima. Ne želim da ih posmatram kao potrebu za dokazivanjem i ispunjavanjem ili neispunjavanjem očekivanja drugih osoba. Ako se krene tim pravcem, gubi se smisao i svrha toga što se radi, a najviše se udaljavamo, u ovom slučaju, od ljubavi prema muzici. Takmičenja mi pomažu da odredim na kom nivou se nalazim i da mi daju još više samopouzdanja da na sledećem budem još bolja.

NN: Već neko vrijeme društvene mreže i platforme koristite kao mogućnost izražavanja svog talenta putem covera. Koliko Vam znači takva podrška ljudi i da li ste zadovoljni podrškom koju dobijate? Koji je Vaš cilj?

MLINAR: I te kako mi znači podrška ljudi koji me slušaju, jer su oni moja karta za svet i bez njih ne bih mogla da doprem do novih ljudi. Naravno da bih volela da imam još veću podršku, ali znam da je put koji sam odabrala, bez pojavljivanja na televizijskim muzičkim takmičenjima, dosta teži i sporiji i da će biti potrebno više vremena da se stvori veća publika. Ali idem korak po korak i znam zbog čega ovo sve radim, a to nije popularnost, već muzika.

NN: Imali ste priliku da svoje školovanje nastavite na cijenjenom muzičkom konzervatorijumu "G. Tartini" u Italiji. Šta je to značilo za Vašu karijeru i mislite li da će Vam to ucrtati neke nove putanje? Kakvo je Vaše iskustvo i savjetujete li domaćim muzičarima da se okušaju na takvim fakultetima u drugim zemljama?

MLINAR: Muzičko obrazovanje koje stičem na konzervatorijumu u Trstu nije apsolutno povezano sa pevanjem, već sa violinom, koju sviram od svoje 9. godine. I iskrena budem, posvećivanje vremena jednom od najtežih instrumenata za sviranje i te kako oduzima vreme i otežava posvećivanje pevačkoj karijeri, pa uvek težim ka pronalasku balansa, koliko je moguće, da ne zapostavim jednu od te dvije stvari te da se gradim kao kvalitetan izvođač na oba polja. Volela bih da na neki način spojim svoja umeća u jedno, s obzirom na to da je sve to muzička umetnost i da su sviranje violine i pevanje nešto što obožavam da radim. A ako imate šansu da upoznate novu kulturu, ljude, naučite novi jezik, i te kako preporučujem takvo iskustvo, jer sve što činimo i odlučujemo ostaje u nama i gradi nas kao ličnost. Sva ta iskustva, odlazak u nepoznato, stvaranje ispočetka su zastrašujuće izazovni, ali i te kako korisni koraci za mladu osobu i taj osećaj da sve što smo stvorili, da smo stvorili sami je duboko ispunjavajući, a komfor koji imamo kod kuće često nas može sputavati ka preuzimanju inicijative za sopstveni život.

NN: Da li ste zadovoljni time u kojem pravcu ide Vaša karijera? Čemu želite da se posvetite u budućnosti i imate li nešto da nam najavite? Kakvi su Vaši planovi za budućnost?

MLINAR: Bežim od očekivanja drugih ljudi za sebe, jer jedino ja znam sa čime se sve borim i koliko ima toga što želim da uradim i kada želim da uradim. S obzirom na situaciju u kojoj se svi nalazimo veoma sam zadovoljna i zahvalna na svemu što sam postigla do sada. Ne sedim skrštenih ruku i ne čekam da mi prilike same padnu s neba, znam da mogu još više i trudiću se da idem ka tome. Nadam se novim obradama kojih će biti čim me malo popuste obaveze koncerata violine. U planovima su i neke druge stvari, ali o tome ću pričati kada dođe vreme i obavestiti svoje drage slušaoce o njima preko društvenih mreža, kao i do sada.