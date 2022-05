Ledi Gaga objavila pjesmu iz nastavka filma "Top Gun"

Nakon dvije godine odlaganja zbog pandemije, ovog mjeseca se očekuje bioskopska premijera nastavka "Top gana".

Dugoočekivani film "Top Gun: Maverick" pojaviće se ovog mjeseca u bioskopima.

Muzičku numeru pod nazivom "Hold my hand" za nastavak kultnog filma je uradila Ledi Gaga.

Sing su producirali Gaga i BloodPop® uz dodatnu produkciju Benjamina Ricea.

I dok se svi pitaju da li će očekivanja obožavalaca biti ispunjena, mnoge interesuje da li pjesma koja će se naći u nastavku može da nadmaši legendarni hit "Take my breath away".

(B92.net)