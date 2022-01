Legende roka i na poštanskim markicama

Bend "The Rolling Stones" dobija 12 poštanskih markica u čast 60. godišnjice postojanja, a na njima će se, saopštila je "Britanska kraljevska pošta", naći fotografije sa nastupa iz različitih perioda postojanja grupe.

Kako pojašnjavaju iz ove pošte, izdanje poštanskih markica već je u pretprodaji putem interneta, a od 20. januara biće dostupno i u redovnoj prodaji.

Objavljivanjem markica, pojašnjavaju dalje, odaju počast jednoj od najdugovječnijih rok grupa svih vremena, u godini u kojoj legendarni rokeri obilježavaju šezdesetu godišnjicu zajedničkog djelovanja.

Na markicama su ovjekovječeni njihovi nastupi širom svijeta.

Na osam poštanskih markica prikazan je frontmen Mik Džeger, gitaristi Kit Ričards i Roni Vud te pokojni bubnjar Čarli Vots na živim nastupima, i to na lokacijama: Hajd park, London, Velika Britanija (juli 1969), Njujork, SAD (juli, 1972), Nebvort, Hertfordšir, Velika Britanija (avgust 1976), Roterdam, Nizozemska (avgust 1995), Tokio, Japan (mart 1995), Oslo, Norveška (maj 2014), Diseldorf, Njemačka (oktobar, 2017) i Istočni Raterford, Nju Džerzi, SAD (avgust, 2019).

"Malo je bendova u istoriji roka uspjelo da napravi tako bogatu i ekspanzivnu karijeru kao 'The Rolling Stones'. Napravili su neke od najkultnijih i najinspirativnijih albuma moderne muzike, sa revolucionarnim živim nastupima", rekao je David Gold, direktor za odnose s javnošću "Britanske kraljevske pošte".

"Stonesi" su nastali 1962. godine u Londonu, a bend je ostao aktivan sve vrijeme do današnjeg dana. Kao i većina ranih britanskih rok grupa, oni su bili pod uticajem drugih britanskih i američkih muzičkih pravaca, posebno bluza. Bubnjar Čarli Vots je bio pod uticajem američkog džeza i, nažalost, bend ovogodišnji jubilej slavi bez njega jer je preminuo lani u 70. godini.

Polovinom šezdesetih "Stonesi" su spojili uticaje u sebi svojstven gitarski zvuk koji je afirmisan kao prototip bluz roka. Po popularnosti odmah iza "Beatlesa", "Stonesi" su imali imidž pobunjenika i "loših momaka", koji im je pomogao u preobražaju od energične i moderne bluz grupe do jedne od najvećih i najuticajnijih rok grupa na svijetu. Do kraja šezdesetih "Stonesi" su izdali veliki broj ploča, od kojih je svaka pokazivala brzinu muzičkog razvoja. Procjenjuje se da je do danas prodato oko 240 miliona kopija njihovih ploča.