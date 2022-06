Luz Kasal za "Nezavisne": Moja omiljena etapa je sadašnjost

Luz Kasal, španska pjevačica i muzička zvijezda svjetskog renomea, nakon bezmalo četiri decenije u muzici, nastupiće prvi put u Bosni i Hercegovini 8. jula na tvrđavi Kastel u okviru "Banja Luka Festa".

S jedne strane, Luz Kasal najširoj publici u svijetu poznata je po saradnji s Pedrom Almodovarom u filmu "Visoke potpetice" iz 1991. godine, a ovdašnjoj i po saradnji s Magnificom na filmu "Montevideo, Bog te video", za koji je otpjevala dvije pjesme, dok je s druge strane njena karijera imala i klasičnu filmsku priču.

Kada kažemo "filmu priču" ne mislimo na to da se Kasalova oprobala i u mjuziklu u ulozi španske pjevačice i glumice Rakel Meler, nego na njen sopstveni muzički put.

Rođena novembra 1958. godine u malom mjestu u Galiciji, na krajnjem sjeverozapadu Pirinejskog poluostrva, ona će se kao djevojčica sa svojim roditeljima, koji se nisu slagali, seliti od mjesta do mjesta pohađajući časove baleta, solfeđa i klavira. Kao tinejdžerka iskazuje svoj bunt nastupajući s rok grupom "Los Fannys", koja izvodi obrade velikih rok pjesama. No, ubrzo shvata da tezga nije prava priča za nju. Destinacija za uspjeh i solo karijeru, naravno, bio je Madrid.

U Madridu 1980. godine snima svoj prvi singl "Ljepotica" s primjesama rege zvuka i već sljedeće godine stiže i njen prvi album pod nazivom "Luz", što u prevodu na srpski jezik označava svjetlost. Ostalo je, kako kaže stari kliše, istorija.

Ostalo, dakako, zainteresovani mogu da pogledaju i u dokumentarnoj seriji o životu i muzici Luz Kasal "In many tempos", koja je snimljena prošle godine u produkciji španske nacionalne televizije (TVE), a koja, između ostalog, otkriva da je muzika, u svakom smislu te riječi, za Luz Kasal bila i ostala terapija.

"Za nju je pjevanje potreba, ali i želja da u svakoj pjesmi ostavi poruku nade. Jeste li spremni da zvukom visokih potpetica čujete priču o istoriji jedne ljubavi", riječi su kojima su organizatori "Banja Luka Festa" najavili koncert Luz Kasal, a šta ova muzička diva kaže uoči nastupa u Banjaluci pročitajte u intervjuu koji je ekluzivno dala za "Nezavisne novine".

NN: Prvi put nastupate u Banjaluci, kakav koncert i repetoar može da očekuje publika?

KASAL: Da, to će mi biti prvi nastup u Banjaluci i pratiće me mojih pet stalnih muzičara. Odabrala sam poseban repertoar za tu priliku. Biće to različiti žanrovi muzike u akustičnom tonu.

NN: Pjevate iz duše, pjevačica ste koja osvaja glasom, emocijom i dobrom muzikom. Da li je to možda teži put da se dopre do publike?

KASAL: Svoje pjesme izvodim bez koreografije, dajući veliku važnost muzici i stihovima, što mi opet daje slobodu da svako veče radim nešto drugačije.

NN: Pjevate na španskom, no u Vašoj muzici uživa cijeli svijet i kao da Vas svi razumiju. Kako to postižete?

KASAL: Ne znam kako se to dešava. Mogu samo da kažem da ono što pjevam izvodim s apsolutnom posvećenošću.

NN: Otpjevali ste dvije pjesme za film "Montevideo", jedna od njih je "Madrugada". Pretpostavljam da tačno znate o čemu govori pjesma, kako se Vama čine riječi, ali i sama muzika koju je radio Magnifico?

KASAL: Rad s Magnificom i njegovim timom je bilo jako lijepo iskustvo, koje mi je ostalo u jako lijepom sjećanju. Sjajno mi je bilo s njim!

NN: Koja je Vama omiljena pjesma na svijetu, ona koja Vam razgali dušu svaki put kada je čujete i nikada vam neće dosaditi?

KASAL: Postoji mnogo pjesama koje mi se dopadaju. Uvijek rado odaberem album "Songs in the key of light" Stivija Vondera.

NN: Vaša karijera i muzika usko su vezane za film. Da li je filmska umjetnost ta koja dopunjava ovu muzičku ili je obrnuto, te koliko se muzika za film razlikuje od muzike koju radite za albume, singlove?

KASAL: Muzika u nijemim filmovima je bila veoma važna dopuna i veliki filmski reditelji to dokazuju tako što imaju sjajne kompozitore u svojim filmovima. Muzika je zvučna kulisa filma. Kada sam pjevala za film Pedra Almodovara "Visoke potpetice" uradila sam to prateći priču, kao i kada sam napisala tekst za "Madrugadas" i "Al viento". Stavila sam se u službu filmova.

NN: Pripremate svoj 16. album. Da li ćete neke pjesme izvesti premijerno pred publikom u Banjaluci?

KASAL: Ne, jer nisu još završene. Nadam se da ću imati priliku da se vratim u Banjaluku i da ću moći da vam ih otpjevam.

NN: Preko 40 godina ste na sceni i stvarate. Da li ste se umorili ili i dalje osjećate istu strast kao i na početku?

KASAL: Četrdeset godina u muzici i nije teško! Kategorično tvrdim da imam više entuzijazma i da više uživam u muzici sada nego kada sam počinjala.

NN: Oprobali ste se u gotovo svim muzičkim pravcima. Koji period u karijeri Vam je najdraži?

KASAL: Različiti muzički žanrovi mi služe da izrazim različite stvari, emocije, želje itd. Moja omiljena etapa je sadašnjost.

NN: Pobijedili ste jednu opaku bolest, u današnje vrijeme se na svu sreću sve više govori o prevenciji i pregledima u pogledu borbe protiv raka dojke, no kakva je Vaša poruka ženama koje se trenutno bore s ovom bolešću?

KASAL: Od 2007. godine napredak u istraživanju raka, a posebno u istraživanju raka dojke, je bio spektakularan. Usudila bih se da vam kažem da vjerujete svojim ljekarima i protokolima koje oni preporučuju, da svu svoju snagu uložite u izlječenje i da odbacite strahove. Stopa izlječenja je ogromna! Ja sam preživjela dva!