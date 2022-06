Maraja Keri optužena za kršenje autorskih prava

Maraja Keri mogla bi da bude kažnjena sa 20 miliona dolara, ako se dokaže da je hitom iz 1994. godine "All I want for Christmas is you" prekršila autorska prava.

U tužbi koju je podnio tekstopisac Endi Stoun, uz američku pjevačicu je optužen i koautor njenog hita Valter Afansijef.

Maraja Keri je ovu pjesmu objavila 1994. godine kao dio svog albuma "Merry Christmas" i od tada se smatra jednim od najvećih božićnih hitova, prenosi B92.

Međutim, u pravnim dokumentima koji su priloženi američkom okružnom sudu u Lujzijani, Stoun tvrdi da je on bio koautor te pjesme 1989. godine i da nikada nije dao dopuštenje za njeno korišćenje.

U dokumentima stoji da su Keri i njeni saradnici "svjesno i namjerno učestvovali u kampanji" kršenja Stounovih autorskih prava za pjesmu. Dodaje se da su počinili i "radnje neosnovanog bogaćenja neovlašćenim prisvajanjem rada tužitelja".

Stoun traži odštetu od 20 miliona dolara.

Album "Merry Christmas" je objavio Columbia Records 1. novembra 1994. godine. Reč je o najprodavanijem američkom božićnom albumu svih vremena, koji je prodat u više od 15 miliona primeraka širom svijeta.