Marija Šerifović održala koncert u "Boriku": U Banjaluci sam ponovo postala ona stara pevačica

Pjesmom "Pametna i luda" regionalna zvijezda Marija Šerifović je u utorak publiku uvela u nezaboravna dva sata koncertne magije u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci, a svi prisutni su je dočekali gromoglasnim aplauzom.

Nakon pune tri godine, koliko nije pravila koncerte, upravo je u Banjaluci, i to na Međunarodni dan žena, započela svoju koncertnu turneju spektakularnim nastupom.

Na samom početku Šerifovićeva je zahvalila Banjalučanima te naglasila da joj je istinski drago što je ponovo u gradu na Vrbasu. Ovo je ujedno bio i njen veliki i prvi regionalni solistički koncert nakon pandemije izazvane virusom korona, a okupljenim obožavaocima je rekla da joj je drago što baš u Banjaluci "ponovo postaje pevačica".

Vedran Ševčuk

"Dobro veče, Banjaluka! Čast mi je što sam ponovo ona stara pevačica baš u vašem gradu i što iz vašeg grada nastavljam da radim ono što najviše volim", obratila se Šerifovićeva na početku koncerta i čestitala svim damama njihov dan.

"Neka vam svaki dan bude pun ljubavi i da vas svaki dan gledaju na način na koji i zaslužujete. Pevaću večeras za sve vas. Dobro mi došli", poručila je Šerifovićeva.

U nastavku večeri nizali su se njeni poznati hitovi poput "Bol do ludila", "U nedelju", "Ne voliš je znam", "Molitva", a Marija je izvela i nekoliko hitova svojih kolega, što je samo doprinijelo još boljoj atmosferi.

Vedran Ševčuk

Svojom harizmom Šerifovićeva je očarala mlade i starije, a nevjerovatna energija između banjalučke publike i velike zvijezde osjetila se u vazduhu dok su svi uglas pjevali njene pjesme i baš svaku dočekali s ogromnim uzbuđenjem.

"U odnosu na 'Drugu stranu ploče', koju je publika slušala, pripremila sam nekoliko novina. To su muzička iznenađenja za publiku", dodala je Marija.

Kao i mnogo puta ranije, pjevačica je oduševila publiku svojim nastupom, ali i otvorenim načinom komunikacije, pa je tako od jedanaestogodišnje djevojčice na poklon dobila veliki plakat sa njenim fotografijama i omiljenim pjesmama te ga s oduševljenjem pokazala publici.

Vedran Ševčuk

Naslovi prve tri pjesme koje je djevojčica naglasila izazvale su osmijeh koji nije mogla sakriti, ali pravi rolerkoster emocija izazvala je četvrta stavka, gdje je djevojčica navela da su joj zapravo sve pjesme Šerifovićeve omiljene. Razgovarajući sa malenom obožavateljkom, Marija je spontano pitala čime želi da se bavi, a nakon što je djevojčica kazala da svira klavir, posavjetovala ju je da postane pijanistkinja te da ne razmišlja da postane pjevačica, jer je to, kako je istakla, težak posao.

Vedran Ševčuk

Pred sam početak koncerta, a u razgovoru sa novinarima, Šerifovićeva je otkrila da ne osjeća tremu, ali da ima odgovornost prema publici.

"Kad sam došla na probu, stojim u dvorani i kao iz nekog dubokog sna mi dolazi informacija da mi je to odnekud poznato. Veliki broj mojih kolega je nastupao, ali smo mi, koncertni izvođači, čekali pune dve godine, tako da se nadam da će sve biti u redu. Nemam leptiriće, međutim imam odgovornost, ali kapiram da će sve to biti OK", kazala je ona nekoliko minuta prije nego što je izašla pred publiku.

Istakla je da su Banjalučani dobra publika te dodala da o tome govori otvoreno i vrlo iskreno, dodavši da je takva cijela BiH.

"E sad, da li je to neka vanredna ljubav ili s vama nešto nije OK, ali uglavnom ste strava publika. Nešto tu ima, neka čarlama, šta - ne znamo, a možda i ne treba da znamo. Sasvim je u redu da ostane ovako", kazala je Šerifovićeva.

Naime, potvrdila je da 8. mart proslavlja pjevajući ženama, a u njenoj publici je, ističe, uvijek 99,1 odsto žena koje uživaju u poznatim baladama.

Vedran Ševčuk

"Zapravo, moram da budem iskrena, za mene je odmalena 8. mart bio praznik koji referišem prema majci. Vera je prva osoba kojoj sam čestitala 8. mart, a u utorak ujutru, pre nego što sam krenula ovamo, je dobila svoj poklon", dodala je Šerifovićeva.

Ona je istakla da više voli da daje nego da dobija poklone, ali, kako je kazala, uvijek je oduševe neke sitnice koje joj prijatelji kupe.

Podsjećamo, u ranijem intervjuu za "Nezavisne", u kojem je ova popularna pjevačica raskošnog talenta govorila o ovom koncertu, naglasila je da se raduje što će prvi regionalni koncert nakon pandemije biti baš u Banjaluci te da se banjalučkoj publici uvijek rado vraća.

"Rekla bih da sam neke od najlepših koncertnih trenutaka imala upravo u tom gradu. Te stvari se nikada ne zaboravljaju", izjavila je svojevremeno Šerifovićeva za naš medij.

Organizatori koncerta "OK team" i "Prorent", u saradnji sa generalnim sponzorom kompanijom "M:tel", uskoro najavljuju još koncertnih dešavanja i iznenađenja u gradu na Vrbasu.