Massimo Savić na Dan zaljubljenih u Banjaluci

Banjalučka publika još jednom će imati priliku da pjeva i uživa uz najnježnije tonove ljubavnih pjesama muzičara Massima Savića, i to za Dan zaljubljenih, 14. februara.

Jedan od najznačajnijih vokalnih izvođača u regiji, kojeg mnogi zovu i vokalnim genijem, svoje umijeće pokazaće na sceni u Sportskoj dvorani "Borik", a početak je rezervisan za 20 časova.

Massimo će i ovog puta, sigurni smo, okupiti brojne poštovaoce i ljubitelje njegovih pjesama, a svojoj publici će i ovaj put pokloniti izvedbe svojih najvećih hitova iz gotovo četiri decencije duge karijere.

"Iz jednog pogleda", "Dodirni me slučajno", "Krug u žitu", "Suze nam stale na put", kao i fenomenalne obrade domaćih pjesama, kojima je dao jednu posebnu emociju i pronašao put do srca publike, poput "Loše vino", "Bacila je sve niz rijeku" i mnoge druge, samo su dio repertoara kojima će upotpuniti 14. februar. Oni koji njegovu karijeru prate još od vremena kada je bio frontmen grupe "Dorian Gray", kao i kasnije kroz samostalnu karijeru, znaju da je svojim vokalnim sposobnostima, emocijom i energijom uvijek nalazio put do srca publike, svojih kolega i muzičkih znalaca, koji su za njegov rad uvijek imali samo riječi hvale i pozitivne kritike. Sa svakim novim albumom Massimo donosi brojne nove hitove, koji sedmicama gospodare regionalnim top-listama, a njegova publika je najbolji svjedok njegovog besprekornog talenta.

"Svaki grad ima svoje karakteristike, pogotovo što se ljudi tiče. Recimo, kada radite rasporede koncerata i kada se repertoar slaže, sasvim je drugačija postavka u Zagrebu nego u Beogradu. U Zagrebu se treba potruditi jako da se dovede u stadij neke euforije i to se obično desi na kraju. U Beogradu euforija kreće iste sekunde kada kreće koncert, dakle ljudi koji dođu na koncert već su nabrijani, a u Zagrebu se nekako svi jedni drugih stide. Banjaluka je negdje između. Ovdje se uvijek slušala dobra glazba i nešto je razmaženija publika od ostalih, a to meni daje izazov da koncert napravim što bolje", rekao je svojevremeno Massimo o koncertima u Banjaluci za "Nezavisne".

Ovaj put koncert će biti sjedećeg tipa, sa ograničenim brojem mjesta, uz poštovanje svih epidemioloških mjera i preporuka, ali ništa manje emotivan i uzbudljiv. Organizatori koncerta su "OK team" i "Prorent" uz podršku generalnog sponzora, kompanije "M:tel". Ulaznice će biti u prodaji od četvrtka, 20. januara, na Trgu Krajine u Banjaluci. U prodaji će biti ograničen broj ulaznica po cijeni od 50 KM (VIP) i 30 KM.