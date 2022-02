Massimo Savić u Banjaluci: Demonstracija muzičkog umijeća u slavu ljubavi

Pjesmom "Sjaj u tami", koja je bila odskočna daska za karijeru Massima Savića, ovaj muzičar započeo je koncert u ponedjeljak uveče u Sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci, a publika je do kraja večeri uživala u više od dva sata kvalitetne svirke i u Massimovim najvećim hitovima poput "Dodirni me slučajno", "Kladim se na nas", "Mali krug velikih ljudi", "Iz jednog pogleda", "Stranac u noći".

U samom uvodu koncerta, pozdravljajući publiku, Massimo je kazao kako mu je čast što su baš njega i njegov bend pozvali u Banjaluku na dan kada se slavi ljubav.

On je raspoložene Banjalučane podsjetio kako je pjesmu "Sjaj u tami" napisao njihov nekadašnji sugrađanin Branko Terzić, koji je svojevremeno s Massimom svirao u bendu "Dorijan Grej".

Čestitavši Dan zaljubljenih okupljenim obožavaocima, popularni muzičar nastavio je koncert pjesmom "Nama se nikud ne žuri", a tinjajuća atmosfera nagovještavala je da neće biti žurbe za krajem večeri. Naprotiv, publika je željela i na kraju dobila dugu, muzikom i ljubavlju, obojenu noć. Svakako, kada kažemo dugu, ne mislimo na pomenuta dva sata svirke koja jesu brzo prošla, nego na noć za dugo pamćenje.

Foto: Vedran Ševčuk

Muzičar čija karijera traje četiri pune decenije nije propustio da najavi članove benda i istakne kako bez njih na estradi ne bi postojao.

Marko Matošević, Alen Svetopetrić, Dalibor Pipo Matošević, Boris Popov, Bruno Urlić i Gojko Tomljanović, potvrdili su ono što je Massimo Savić za njih rekao - da su sami krem hrvatske i regionalne muzičke scene, te da vrhunski muzičari ne bi bili to što jesu da uživo ne zvuče još bolje nego u studiju.

Savić je pohvalio i organizatore koncerta, koji su obezbijedili potpuno nov razglas i muzičku opremu, što se po zvuku i te kako osjetilo i u publici.

Naravno, koncert na Dan zaljubljenih ne bi bio to što jeste da nije bilo priče o ljubavi, te da predstavnik stare škole kakav je Massimo Savić nije održao lekciju muškom dijelu publike kako su žene uvijek pametnije od njih, te kako i nakon dvadeset godina braka dame cijene sitne gestove poput otvaranja vrata automobila ili pridržavanja kaputa.

Massimo Savić dobar dio koncerta svirao je i obrade s albuma "Vještina", ne propustivši da kaže šta za njega znače određene pjesme kojima je dao svoj pečat.

Foto: Vedran Ševčuk

Tako se osvrnuo i na period sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog vijeka kada je, po njegovim riječima, jedna lopta bila dovoljna da cijela ulica igra fudbal, dok danas svaka kuća ima po pet-šest lopti koje stoje na terasi i koje ne koristi niko.

Bilo je takvo vrijeme, istakao je Massimo, da su svi imali dovoljno, a niko previše, ili je bar takav slučaj s njegovim okruženjem. U tom i takvom okruženju, baš negdje na trotoaru pored Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, gotovo svakodnevno gitaru je svirao i bisere od stihova prosipao Branimir Džoni Štuulić.

Kada je prvi put čuo pjesmu "Gracija", Massimo je znao da će je i on nekad sa svojim bendom izvoditi. Tako je i bilo. Bez Štulićeve "Gracije" danas ne prolazi gotovo nijedan Massimov koncert, pa nije ni ovaj u Banjaluci.

Publika je uglas pjevala stihove "Tvoje ruke u neskladu, između zbilje i sna", ali i one "Ne vjeruj mi noćas, svakog časa nudiću ti više". Ove druge je na poziv Gorana Bregovića svojevremeno napisao Massimov prijatelj, mentor i kako ga on naziva maestro Arsen Dedić. Riječ je, dakako, o pjesmi "Loše vino", koja se takođe mnogo godina poslije nastanka našla i na Massimovom albumu "Vještine". Tokom izvođenja ove pjesme, koja je faktički odsvirana u tri nastavka ili koja posjeduje dvije pauze, kako je kome drago, Massimo kao vokal i njegov bend u cjelini demonstrirali su zaista zavidno muzičko umijeće. Demonstracija muzičkog umijeća u slavu ljubavi, zapravo, mogao bi biti naziv kompletnog koncerta. Ovacije prisutnih i usijana atmosfera poslije tek nekoliko odsviranih pjesama to i potvrđuju.

Foto: Vedran Ševčuk

Međutim, ovo neće priznati samo oni koji vole muziku Massima Savića, nego, sigurni smo, i svi ljudi kojima je zvuk struka, a kojima žanr popularne muzike, pa ni sama Savićeva muzika nisu bliski. Ako nekom, dakle, ove pjesme i nisu emotivno bliske, za njihove interpretatore imaće duboki naklon.

Kada je riječ o samoj atmosferi, sva mjesta u publici bila su sjedeća i to na parteru, dok su tribine bile prekrivene zavjesama. Iako je ostao žal kod jednog dijela publike zbog manjka karata i ograničenog broja mjesta, a sve iz dobro znane situacije, oni koji su prisustvovali mogu da potvrde da ovako intimni koncerti nose poseban osjećaj prisnosti između izvođača i publike.

To je primijetio i naglasio i sam Massimo Savić. On je potom ispričao kako je neposredno pred pandemiju u hodnicima Hrvatske radio-televizije s članovima svog benda ushićeno govorio o pjesmi "Mali krug velikih ljudi", koju je za njih napisao Ivan Dečak iz benda "Vatra". Tada niko nije ni slutio zatvaranja i da svijetu prijeti jedna pošast zbog koje će "mali krug velikih ljudi" uskoro posebno biti na cijeni i to onoj emotivno-duhovnoj. Svi su, naime, jedno vrijeme bili zatvoreni sa svojim malim krugom velikih ljudi, a Massimova pjesma ostaće rijetka lijepa stvar jednog, za mnoge, teškog vremena.

Foto: Vedran Ševčuk

Bilo kako bilo, vrijeme za ljubav nikada nije i nikad neće biti pogrešno, a nešto slično je poručio popularni pjevač nakon što je udaranjem nogom o pod i snažnim aplauzima od strane publike vraćen na bis.

"Kod nas nema štednje, uvijek dajemo svoj apsolutni maksimum. I vi ste svoj maksimum dali baš na dan ljubavi. Ljubavi uvijek fali u svijetu", poručio je Massimo Savić na samom kraju koncerta i isti zatvorio pjesmom "Krug u žitu".

Organizatori koncerta bili su "OK team" i "Prorent" uz podršku generalnog sponzora, kompanije "M:tel".