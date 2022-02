Massimo Savić za "Nezavisne": Ne bih bio ono što jesam da nema prošlosti

Massimo Savić je bard muzičke scene južnoslovenskog prostora, koji će sa svojim bendom nastupiti u Sportskoj dvorani "Borik" 14. februara na Dan zaljubljenih.

Organizatori koncerta su "OK team" i "Prorent" uz podršku kompanije "M:tel", a više o samom koncertu, najvažnijoj pjesmi u karijeri, muzici, ljubavi i nostalgiji, uoči banjalučkog nastupa Massimo Savić je govorio za "Nezavisne".

NN: Šta za Vas predstavlja Dan zaljubljenih?

SAVIĆ: Već je svima poznato da posebno držim do Dana zaljubljenih, ali i da uvijek naglašavam da ljubav treba pokazivati svaki dan. Dan zaljubljenih posebna je prilika kada onima koji imaju posebno mjesto u našem srcu možemo još ekstra pokazati koliko nam je stalo do njih. Možemo učiniti nešto posebno, reći lijepu riječ, pokloniti neku sitnicu ili, evo, kako ja to već tradicionalno radim - proslaviti uz lijepu glazbu.

NN: Pjevaćete u dvorani "Borik", gdje će biti postavljena sjedeća mjesta. Da li Vam lično više odgovara atmosfera kada publika sjedi ili stoji? Pretpostavljam da imate različite repertoare za ove dvije vrste koncerata?

SAVIĆ: Volim koncerte na kojima je publika raspoložena, na kojoj se desi kemija, a sjedenje ili stajanje nema veze s tim. Imali smo sada u pandemiji koncerte gdje su ljudi sjedili metrima udaljeni jedni od drugih, čak i oni iz istih kućanstava, pa bi njih nekoliko stotina pjevalo i stvorilo atmosferu kao da su tisuće. U "Borik" dolazimo s najljepšim ljubavnim pjesmama i posebnim emocijama i veoma se veselimo tom koncertu.

NN: Koliko Vam je situacija sa kovidom poremetila žive nastupe?

SAVIĆ: U potpunosti. Teško je publici predstaviti novu pjesmu kad ne smiješ pred publiku. Teško je osigurati mom bendu prijeko potrebne nastupe kad ne možeš imati publiku. Toliko je izazova stavljeno pred nas, ali mi smo u startu odlučili da ćemo dati sve od sebe. Iako je bilo teško, uspjeli smo održati i online koncerte i koncerte s ograničenjima i ispoštovali smo sve što se stavljalo pred nas. Optimista sam, siguran sam da će to sve doći na svoje.

NN: Više puta ste izjavljivali da ste posebno vezani za Banjaluku, odakle je bio Vaš prvi bubnjar Branko Terzić s kojim ste osnovali grupu "Dorijan Grej". Možete li se u nekoliko rečenica prisjetiti tog vremena kada je nastala pjesma "Sjaj u tami"?

SAVIĆ: Da, bila su to neka druga, drugačija vremena, a i ja sam bio drugi čovjek, ali obilježila su me do dana današnjeg i uvijek kažem da nikada ništa ne bih mijenjao jer ne bih bio ono što jesam da nema prošlosti. "Sjaj u tami" će ostati najvažnija pjesma u mojoj karijeri i svaki put kad je pjevam sjetim se tih posebnih vremena.

NN: Ivan Dečak iz benda "Vatra" za Vas je napisao pjesmu "Mali krug velikih ljudi", koja je snimljena u pandemijskim danima, a koja je mnogima te dane učinila ljepšim. Iako je pjesma napisana prije pandemije, ona je postala nekrunisana himna mnogim "malim krugovima velikih ljudi", ali je kasnije i krunisana brojnim nagradama za pjesmu godine 2020. u Hrvatskoj. Kako objašnjavate fenomen ove pjesme?

SAVIĆ: Ta pjesma kao da je morala nastati. Jednostavno je pogodila emociju i ta je emocija uvijek aktualna: ako nije pandemija, onda je potres, ako nije nešto opće, onda je neka osobna tragedija, ili pak neki lijepi događaj koji, naravno, svi žele proslaviti u malom krugu velikih ljudi. To je pjesma za sva vremena, ali nažalost pogodila je baš teška vremena.

NN: Ta pjesma ujedno je bila i najava Vašeg novog studijskog albuma. Kada isti možemo da očekujemo?

SAVIĆ: Polako radim na novim materijalima, ali sam se prestao opterećivati formom albuma. Pjesme dolaze, pomno ih biram, kad se album složi i desi - odlično. Do tada - uživam u svakoj pjesmi.

NN: Često je u medijima isticana Vaša saradnja s "Ekatarinom Velikom" i Vi ste otvoreno govorili o problemima sa narkoticima na tadašnoj sceni, koji nisu bili zaobišli ni Vas. Da li se današnje vrijeme uopšte može porediti s vremenom osamdesetih godina prošlog vijeka po pitanju muzike, odnosa prema muzici i svega što je pratilo muzičku scenu?

SAVIĆ: Svako doba nosi svoje, sigurno će za dvadeset godina netko pitati današnje mlade muzičare isto ovo pitanje, i s nostalgijom pričati o ovim vremenima. Ja samo mogu biti zahvalan što moja karijera traje ovako dugi period i što sam imao priliku surađivati s brojnim divnim muzičarima i uživati plodove svoga rada. Teško je uspoređivati sve što se dešavalo nekada, u mojim počecima, i ovo danas. Ono što se može je probati biti ponosan na sve periode svoga djelovanja i u konačnici s osmijehom se prisjećati svega.

NN: Skoro nas je napustio Vaš kolega Aki Rahimovski. Po čemu ćete ga pamtiti?

SAVIĆ: Uh, toliko je divnih muzičara napustilo ovaj svijet u posljednjih nekoliko godina i, evo, ovaj tragičan odlazak Akija. On je bio divan interpreta, publika ga je obožavala, bio je dobar čovjek, što se vidi i po reakcijama nakon njegova odlaska. Zaista će nam nedostajati i moram vam reći da mi je teško govoriti o tome, jer sam, kao i svi mi koji smo ga znali, još u šoku što nas je napustio.

