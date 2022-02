Maya Sar za "Nezavisne": "Vjetar" je simbol istupanja iz zone komfora

Maya Sar, jedna od najpoznatijih bh. kantautorki, nedavno je predstavila svoju novu numeru pod nazivom "Vjetar", koja je nastala u saradnji s Fondacijom "Plan B".

Kako kaže, motive za stvaranje svoje muzike vidi svugdje, njena umjetnost nije samo za četiri zida, a svojim stvaralaštvom godinama unazad učestvuje u brojnim humanitarnim projektima, za koje kaže da je to nešto što je uvijek željela i osjećala da treba da radi.

Numera "Moj je život moja pjesma" postala je simbol i himna slavljenja života, a njen talenat je prepoznat na brojnim scenama širom svijeta.

Godine 2012. imala je priliku da predstavlja Bosnu i Hercegovinu na "Eurosongu" s popularnom pjesmom "Korake ti znam", a za to iskustvo Maya kaže da ni danas ništa ne bi mijenjala, opet bi izabrala istu pjesmu i istu vrstu minimalističkog nastupa, koji je karakterističan za nju.

Sebe ne bi mogla svrstati ni u jedan specifičan muzički žanr, a u intervjuu za "Nezavisne" govori o novoj pjesmi, svom muzičkom pravcu i djelovanju, stvaranju i prošlim saradnjama koje su obilježile njenu karijeru.

NN: Nedavno ste predstavili svoju novu numeru pod nazivom "Vjetar", a pjesma je nastala kao rezultat saradnje s Fondacijom "Plan B". Vaše pjesme uvijek imaju neku poruku, šta je ono što ste željeli da poručite i izazovete ovom pjesmom?

SAR: Pjesma "Vjetar" simboliše odlučnost za iskorak iz komforne zone. Svi se mi više ili manje plašimo promjene. Međutim, kada osjetimo da je vrijeme da idemo dalje u životu, onda ne treba oklijevati, nego hrabro iskoračiti, bez loših emocija i s vjerom da nas čeka nešto bolje.

NN: Iako je objavljena tek nedavno, Vaša pjesma je izazvala lavinu pozitivnih komentara na društvenim mrežama. Koliko Vam znači podrška publike u Vašem radu? Koliko obraćate pažnju na komentare?

SAR: Mnogo sam sretna kada publika pozitivno reaguje na ono što radim. Ne samo u smislu aplauza, nego razumijevanja poruke koju šaljem svojim radom i prisustvom na javnoj sceni i to je ono što mi je najvrednije, jer me dalje usmjerava i daje svemu smisao. Publika je sastavni dio mozaika, a umjetnost koju stvaram nije samo za četiri zida. Onog trenutka kada izađe u eter, pjesma postaje svačija. Nisam neko ko čita komentare po portalima, pa i kada se ne radi direktno o meni, ne vidim svrhu toga, radije preskočim članak koji me ne zanima. Ljudi koji su zainteresovani za ono što radim, šalju mi feedback na razne druge načine i tako se još dodatno povezujem sa svojom publikom.

NN: Za ovu pjesmu pisali ste i tekst, a nije tajna da ste i za prethodne svoje numere takođe pisali muziku ili tekst. Čime se vodite, šta je Vaša inspiracija? Kako je nastala ova pjesma?

SAR: Kantautor sam, pišem svoje pjesme i to je strast koja me opredijelila za solo karijeru. Ova pjesma je nastala vrlo spontano, na poziv autora muzike Zorana Konevića i producenta Voje Aralice, napisala sam stihove za pjesmu i pridružila se Fondaciji "Plan B", zajedno s kolegama iz cijele regije. Motive za stvaranje vidim svugdje. Nekada je to razgovor s prijateljima, nekada samo opažanje, a nekada duboka ispovijest i iznošenje ličnih stavova, razmišljanja, kao što je slučaj u pjesmi "Hvala".

NN: Svojim muzičkim izrazom spajate pop, soul i bosansku ljubavnu pjesmu sevdalinku. Možemo reći da je to nešto nesvakidašnje, pa koliko je teško bilo stvarati na početku jedan takav pravac? Da li ste zadržali taj stil i u današnjici i planirate li nešto drugačije u budućnosti?

SAR: Ne bih se mogla svrstati ni u jedan specifičan žanr, jer je u današnjoj muzici to gotovo i nemoguće. Volim muziku, nisam isključiva kao slušalac, pa tako isto ni kao autor. Važno je da taj izražaj bude originalan, iskren i kvalitetan. Kako sazrijevam, tako se i moja muzika mijenja, što je sasvim prirodno i poželjno za umjetnika. Naša djela su odraz momenta i stanja u kojem se nalazimo. Možda kroz nekoliko godina to neće biti ono s čime se trenutno identifikujem, ali je neka vrsta svjedočanstva i to je nešto što je u umjetnosti predivno. U moru hiperprodukcije i muzičkih klonova, najveći kompliment koji dobijem je da imam svoj, prepoznatljiv stil.

NN: Na Vašu inicijativu nastala je popularna pjesma "Moj je život moja pjesma", kojom ste se zajedno sa svojim koleginicama iz regije uključili u aktivističku borbu protiv raka materice. Aktivno učestvujete u brojnim humanitarnim akcijama svojim likom i stvaralaštvom. Šta je ono što Vas motiviše? Možete li da nam detaljnije nešto ispričate o tome?

SAR: To je nešto što sam uvijek željela i osjećala da treba da radim. "Moj je život moja pjesma" je jedan divan projekat, koji sam zajedno sa svojim koleginicama Ninom Badrić, Aleksandrom Radović i Karolinom Gočevom, poklonila svim ženama koje trebaju ohrabrenje, suosjećajnost, podršku da znaju da nisu same. Projekat i pjesma su namjenski rađeni kao jedan od puteva ka osvještavanju važnosti pravovremene prevencije raka grlića materice. Ujedno, pjesma je postala simbol i himna slavljenja života!

NN: Predstavljali ste našu zemlju na "Evroviziji" 2012. godine. Koliko je to uticalo i označilo Vašu karijeru? Postavili ste velike standarde u našoj muzici, šta možemo da očekujemo od Vas u budućnosti?

SAR: Akademski sam muzičar i naučena sam da prema umjetnosti gajim visoko poštovanje. Takođe i prema svojim saradnicima i publici. Svoj muzički put, ovakav kakav jeste, sama sam izabrala i dokle god budem uspijevala da zadržim standarde kojima sam odana, toliko ću trajati. Pjesma "Korake ti znam" je moja lična karta, koja me povezala s puno ljudi širom svijeta, otvorila mi mnoga vrata za nove saradnje i u potpunosti predstavlja ono što jesam. Iskustvo "Eurosonga" je neprocjenjivo. Gledajući s distance od deset godina otkako sam predstavljala BiH, ništa ne bih mijenjala, opet bih izabrala istu pjesmu, istu vrstu minimalističkog nastupa. Lijepa je spoznaja da ljudi i nakon toliko godina pamte i vole pjesmu, postala je evergreen.